El Chontico Día en Colombia entregó este martes 30 de septiembre un nuevo resultado oficial. Como es tradición, el sorteo volvió a convertirse en protagonista de la jornada, ofreciendo la oportunidad de transformar una jugada en un premio significativo.

El resultado confirmado del sorteo del martes 30 de septiembre ya está disponible para todos los jugadores que participaron con sus números favoritos. Gracias a su sistema de premios proporcionales y a la transparencia que lo respalda, el Chontico Día se consolida como una de las opciones más seguidas dentro de los juegos de azar en Colombia.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 30 de Septiembre 2025

Para quienes esperan con expectativa el desenlace de cada edición, este resultado del Chontico Día representa más que un número: es la oportunidad de soñar y de verificar si la suerte estuvo de su lado en este cierre de mes. Aquí encontrarás el número ganador oficial y todo lo que debes saber para revisar tu jugada.

Número Ganador: 2618

5ta Balota: 6

Cómo participar en la Lotería Chontico Día en Colombia

El Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos de chance más reconocidos en el país por su sencillez y transparencia. Cada jornada se extraen de manera aleatoria cuatro balotas numeradas del 0 al 9, que conforman la combinación ganadora. El proceso se desarrolla bajo estrictos controles y supervisión oficial, lo que garantiza legalidad y confianza en los resultados. Además, estos son transmitidos en tiempo real a través de canales oficiales, permitiendo a los jugadores comprobar de inmediato el número premiado.

Al participar, cada persona escoge una combinación de cuatro cifras, ya sea seleccionándolas según su preferencia o permitiendo que el sistema las genere de forma aleatoria. Esa será la jugada válida para el sorteo del día. Si el número elegido coincide en orden exacto con el ganador, se obtiene el premio mayor; mientras que los aciertos parciales también otorgan recompensas, aumentando las posibilidades de éxito en cada tirada.

La accesibilidad y emoción que ofrece el Chontico Día hacen que sea atractivo tanto para quienes participan esporádicamente como para quienes mantienen la misma jugada en varias ediciones. Su dinámica flexible y la opción de múltiples formas de acierto lo consolidan como una tradición diaria dentro de los juegos de azar en Colombia.

Valor de la inversión en el sorteo de la lotería Chontico Día

Uno de los grandes atractivos del Chontico Día es que se puede jugar desde tan solo $600 pesos, lo que permite que personas de diferentes presupuestos puedan participar sin dificultad. Este bajo costo lo convierte en un sorteo inclusivo y masivo, donde todos tienen la posibilidad de soñar con un premio importante.

El esquema de premios está diseñado para ser proporcional a la inversión: cuanto mayor sea el monto invertido, mayor será la recompensa en caso de acierto. Por ejemplo, una jugada mínima puede multiplicar la jugada por 4.500 veces si coincide con las cuatro cifras en el orden exacto. Asimismo, quien decida invertir más puede aspirar a un premio significativamente mayor.

Además, el sistema permite realizar varias jugadas o destinar diferentes montos a una misma combinación, siempre dentro del límite máximo de $60.000 por jugada. Este modelo económico fomenta la participación responsable, recordando a los jugadores la importancia de establecer límites claros para disfrutar del azar como entretenimiento y no como una obligación.