El jueves 30 de octubre es día de otra edición del sorteo Chontico Día, uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia por su tradición, transparencia y frecuencia diaria. Como cada jornada, miles de jugadores participaron con la esperanza de que su combinación de cuatro cifras se convirtiera en la ganadora. Si realizaste tu jugada, aquí podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día y comprobar si la suerte estuvo de tu lado en este cierre de mes.

El Chontico Día se caracteriza por su formato sencillo y accesible: basta con escoger un número entre el 0000 y el 9999 y definir el valor de la jugada para participar. Gracias a su sistema de premios escalonado, no es necesario acertar las cuatro cifras exactas para obtener una ganancia, ya que también se reconocen coincidencias parciales. Esta mecánica, junto con su frecuencia diaria, convierte a este sorteo en una experiencia llena de emoción, ideal para quienes disfrutan seguir los resultados cada tarde.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 30 de Octubre 2025

Transmitido oficialmente a la 1:00 p.m. por Telepacífico, el sorteo del Chontico Día del jueves 30 de octubre ya tiene su resultado confirmado. En este espacio podrás ver los números ganadores y conocer si tu jugada fue premiada. Una nueva oportunidad para celebrar, mantener la ilusión viva y ser parte de una tradición que une a miles de colombianos alrededor del juego y la esperanza.

Número Ganador: 3691

5ta Balota: 9

Cómo se determinan los premios en el sorteo del Chontico Día

El Chontico Día opera con un sistema de premios progresivo que amplía las posibilidades de ganar de acuerdo con el número de cifras acertadas y el valor jugado. Esta modalidad no solo recompensa el acierto completo, sino también las coincidencias parciales, lo que convierte cada jugada en una oportunidad real de obtener un premio. Así, cada jugador puede adaptar su inversión a su presupuesto y disfrutar de la emoción con mayores chances de éxito.

El premio principal se otorga a quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto, con una ganancia equivalente a 4.500 veces el valor jugado. A partir de allí, existen diferentes niveles de pago: las cuatro cifras en cualquier orden otorgan $208 por peso invertido; tres cifras exactas pagan $400; tres en cualquier orden, $83; dos cifras finales exactas, $50; y una sola cifra final, $5 por peso jugado. Gracias a esta estructura, cada combinación tiene múltiples formas de resultar premiada, manteniendo la emoción viva en cada sorteo.

Diferencias clave entre el Chontico Día y el Chontico Noche

Aunque ambos pertenecen al mismo sistema de chance, el Chontico Día y el Chontico Noche se diferencian principalmente por su horario de sorteo. La versión diurna se realiza todos los días a la 1:00 p.m., ideal para quienes quieren conocer su resultado temprano, mientras que la edición nocturna se juega de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

En cuanto a su funcionamiento, ambos sorteos mantienen la misma mecánica: los jugadores eligen una combinación de cuatro cifras y compiten por los mismos premios y categorías de acierto. Además, los dos están respaldados por estrictos controles de legalidad y transparencia, garantizando igualdad de condiciones y confianza total para todos los participantes en cualquier momento del día.