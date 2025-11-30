Aquí podrás consultar el resultado del sorteo Chontico Día del 30 de noviembre, verificado y actualizado para que confirmes tu jugada sin margen de error. Si participaste en la edición de hoy, te invitamos a revisar con atención tu número y las posibles coincidencias parciales, una de las características más atractivas de este juego.

Los domingos suelen ser especiales para los seguidores del Chontico, pues combinan descanso, rutina familiar y la ilusión de acertar una combinación ganadora. Revisar el número oficial del Chontico Día se convierte en un pequeño ritual para miles de personas en el Valle del Cauca y otras regiones, quienes ya tienen listo su comprobante para validar cada cifra. La emoción del sorteo se mantiene presente incluso en este día tranquilo, reafirmando por qué el Chontico sigue siendo una tradición nacional.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 30 de Noviembre 2025

El Chontico Día del domingo 30 de noviembre llega con la expectativa habitual de cierre de semana, un momento en el que muchos colombianos aprovechan la calma dominical para revisar sus jugadas y comprobar si la suerte les sonrió. Este sorteo, uno de los más tradicionales del chance en el país, vuelve a ser protagonista con su publicación oficial. En esta nota encontrarás el resultado confirmado, tal como fue entregado por las fuentes autorizadas del juego.

Número Ganador: 5817

Y la 5ta Balota: 1.

Horarios del sorteo de la lotería Chontico Día en Colombia

El Chontico Día se realiza todos los días del año -incluidos domingos y festivos- a una hora fija: 1:00 p. m.. Ese es el momento exacto en el que se efectúa la extracción de las cuatro cifras que conforman el resultado oficial. Esta puntualidad ha convertido el mediodía en un referente para miles de jugadores que, sin importar la ciudad en la que se encuentren, reconocen la una de la tarde como el instante en el que se define su suerte del día.

Con el paso del tiempo, esta cita diaria dejó de ser solo un horario para transformarse en un hábito profundamente arraigado. Para muchos, el anuncio de las cifras es un pequeño ritual que interrumpe la rutina, genera expectativa y renueva la ilusión. Esa constancia ha permitido que el Chontico Día se mantenga vigente en el Valle del Cauca y en otras regiones del país como una tradición que une a diferentes generaciones alrededor del mismo momento clave.

Publicación y verificación de los resultados del Chontico Día

Una vez se completa la extracción, el resultado oficial del Chontico Día se difunde casi de inmediato a través de los canales autorizados: puntos de venta certificados, página web oficial y redes sociales verificadas. Esta rapidez en la publicación es fundamental para garantizar transparencia y confianza, permitiendo que los jugadores puedan revisar su número sin incertidumbre.

Por ello, siempre se recomienda realizar la jugada con anticipación y asegurarse de hacerlo exclusivamente mediante canales avalados. De esta manera, el número elegido queda registrado correctamente y participa sin inconvenientes en el sorteo del día, manteniendo la seguridad y la legalidad que caracterizan al Chontico Día.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 24 al sábado 29 de noviembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 24 de noviembre: 7600-6.

7600-6. Martes 25 de noviembre: 3808-6.

3808-6. Miércoles 26 de noviembre: 6309-8.

6309-8. Jueves 27 de noviembre: 8059-6.

8059-6. Viernes 28 de noviembre: 9539-7.

9539-7. Sábado 29 de noviembre: 8320-3.

El lunes 1 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.