El viernes avanza y el mediodía trae una de las consultas más frecuentes entre los jugadores. Este viernes 30 de enero, ya está disponible el resultado del Chontico Día, un sorteo que acompaña la rutina diaria y concentra la atención de quienes hicieron su jugada antes de continuar con el cierre de la semana.

El Chontico Día mantiene su lugar como uno de los juegos de chance más seguidos del país, incluso los viernes, cuando muchos aprovechan una pausa para revisar números y confirmar resultados. Por eso, el resultado del Chontico Día de este viernes 30 de enero se convierte en una búsqueda recurrente a esta hora.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 30 de Enero 2026

El número que marcó el Chontico Día de este viernes 30 de enero ya está sobre la mesa. En este espacio encontrarás la cifra ganadora confirmada, presentada de forma clara y directa, para que revises tu jugada en segundos y sigas el día sin dudas ni interrupciones.

Número Ganador: 0740

Y la 5ta Balota: 5

Ganancias del Chontico Día: cómo funciona el pago de premios

El Chontico Día cuenta con un plan de premios progresivo que recompensa distintos niveles de acierto. El pago más alto se obtiene cuando las cuatro cifras coinciden exactamente en el mismo orden, con un multiplicador de 4.500 veces lo apostado. Por ejemplo, una jugada de $1.000 puede transformarse en $4.500.000, una relación que explica por qué este sorteo genera tanta expectativa cada día.

La experiencia no se limita al acierto perfecto. El esquema también reconoce coincidencias parciales, lo que permite ganar con menos cifras: tres últimas en orden pagan $400 por peso, dos últimas entregan $50 por peso y una cifra final reconoce $5 por peso. Este diseño amplía las opciones de premio y mantiene la emoción en cada edición.

Dónde consultar el resultado de la lotería Chontico Día

El sorteo se emite en vivo a la 1:00 p.m. a través de Telepacífico, lo que permite seguir la extracción oficial en tiempo real y confirmar el número ganador al instante.

Si no puedes ver la transmisión, el resultado se publica minutos después en los canales digitales verificados del sorteo (sitio web y redes oficiales), además de medios aliados y puntos de venta autorizados. La recomendación es clara: verificar siempre en fuentes oficiales para evitar confusiones o datos no confirmados.