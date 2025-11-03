El resultado oficial del sorteo Chontico Día del lunes 3 de noviembre ya fue revelado, acompañando la jornada de descanso y celebración de este lunes festivo en Colombia. Mientras muchos disfrutan de un día libre, otros viven la emoción de revisar si su número fue el ganador del primer sorteo de la semana. El Chontico Día vuelve a ser protagonista en este comienzo de mes, manteniendo viva la ilusión de miles de jugadores que confían en sus cifras favoritas para cambiar su suerte.

Este lunes festivo se convierte en una oportunidad perfecta para participar en el Chontico Día, uno de los sorteos más tradicionales del país, reconocido por su sistema de premios escalonado que multiplica las posibilidades de ganar. Desde quienes juegan por fechas especiales hasta los que eligen sus números al azar, cada participante vive la expectativa del resultado con la esperanza de que las cuatro cifras coincidan en el orden exacto. Además, gracias a su modalidad combinada, incluso las coincidencias parciales pueden transformarse en una alegría.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 3 de Noviembre 2025

Con este resultado del Chontico Día del 3 de noviembre, muchos colombianos cierran el puente festivo con emoción y la esperanza de haber sido uno de los ganadores. El sorteo, transmitido en vivo por Telepacífico y disponible en sus canales oficiales, reafirma por qué el Chontico sigue siendo una tradición nacional que combina suerte, entretenimiento y la posibilidad real de empezar la semana celebrando.

Número Ganador: 2651

Y la 5ta Balota: 3.

La 5ta Balota del Chontico Día: una opción extra para quienes buscan más emoción

El Chontico Día no solo ofrece el clásico sorteo de cuatro cifras, sino también una jugada adicional que ha conquistado a miles de jugadores en Colombia: la 5ta Balota. Esta modalidad paralela agrega un nuevo nivel de emoción y la posibilidad de acceder a premios mucho mayores con una inversión mínima. Desde solo $500 pesos, los participantes pueden aspirar a recompensas que alcanzan hasta 38.000 veces el valor invertido, una cifra que la convierte en una de las alternativas más rentables dentro del chance.

Cómo funciona la 5ta Balota del Chontico Día

Participar es tan sencillo como elegir cinco cifras y decidir en qué modalidad jugar. En la opción Directo, el reto consiste en acertar las cinco cifras en el orden exacto para ganar el premio mayor. Además, si únicamente coincide la última cifra, el jugador recupera el valor jugado, lo que ofrece una pequeña segunda oportunidad. Por su parte, en la modalidad Combinado, el orden de las cifras no importa: si las cinco aparecen, el premio equivale a 100 veces el valor invertido. Esta flexibilidad aumenta las probabilidades de éxito y hace que cada jugada mantenga viva la emoción hasta el final.

A lo largo del tiempo, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como una de las opciones preferidas por los jugadores más fieles, aquellos que buscan nuevas experiencias sin dejar de lado la tradición. Su dinámica clara, sus premios llamativos y su respaldo oficial han fortalecido la confianza del público, convirtiéndola en un complemento ideal para quienes ya disfrutan del sorteo diario.

Más que una jugada adicional, la 5ta Balota representa la evolución del Chontico Día: una alternativa que no cambia su esencia, pero sí multiplica las oportunidades de ganar. En cada sorteo, esta modalidad demuestra que con una pequeña inversión, la suerte puede tener una recompensa mucho mayor.