El mediodía de este martes trae una de las consultas más habituales entre los jugadores del país. Ya está disponible el resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, correspondiente a este martes 3 de febrero, una jornada en la que muchos revisan sus números justo antes de retomar la rutina de la tarde.

Como ocurre cada día, el sorteo del Chontico Día concentra la atención por su frecuencia diaria, su formato sencillo y la posibilidad de obtener premios tanto por aciertos totales como parciales. Esa combinación ha convertido al juego en una referencia fija del chance colombiano, especialmente para quienes siguen el resultado apenas se conocen las cifras oficiales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 3 de Febrero 2026

En este espacio puedes consultar el número ganador del Chontico Día de hoy, martes 3 de febrero, con información oficial, clara y actualizada, ideal para verificar tu jugada sin confusiones. Una guía confiable para confirmar el resultado y continuar el martes con tranquilidad.

Número Ganador: 0622

Y la 5ta Balota: 1

Cómo nacen los números que juegan los colombianos en el Chontico Día

Elegir una cifra para el Chontico Día suele ser un acto cargado de significado. Muchos jugadores se apoyan en recuerdos personales: una fecha que marcó su historia, una edad importante, un número asociado a la familia o a un logro especial. Otros se dejan guiar por señales del entorno, como cifras que aparecen repetidamente en la rutina diaria, en un recibo, una dirección o una hora específica. Así, cada jugada se convierte en algo más que un número: es una pequeña historia puesta en juego.

También están quienes viven el proceso como un hábito casi ritual. Revisan resultados anteriores, identifican combinaciones que no han aparecido recientemente o mantienen el mismo número durante largos periodos. Aunque saben que el sorteo es completamente aleatorio, estas prácticas refuerzan la conexión con el juego y hacen que la espera del resultado tenga un componente emocional adicional.

En contraste, hay jugadores que prefieren no pensar demasiado y dejar todo al azar. Para ellos, el número automático representa la esencia del chance: aceptar que cualquier combinación puede ser la ganadora. Sea por intuición, costumbre o pura suerte, lo que todos comparten es la expectativa que se renueva cada día con el Chontico Día.

El premio mayor del Chontico Día y las opciones para ganar

El mayor reconocimiento del Chontico Día se obtiene al coincidir exactamente con las cuatro cifras del resultado oficial, respetando el orden en que aparecen. En ese caso, el premio multiplica la inversión por 4.500, una recompensa que explica por qué tantos jugadores siguen el sorteo a diario con ilusión constante.

Además del acierto exacto, existe la modalidad combinada, pensada para quienes buscan mayor flexibilidad. Aquí, las cuatro cifras deben coincidir, pero el orden deja de ser determinante, lo que permite recibir un pago de 208 veces el valor jugado. Esta alternativa amplía las posibilidades de obtener una ganancia y mantiene viva la emoción en cada edición, consolidando al Chontico Día como uno de los sorteos más cercanos y populares del país.