Este sábado 3 de enero, el Chontico Día en Colombia vuelve a ser protagonista para miles de jugadores que buscan conocer su resultado.

Con su sorteo diario y reglas claras, el Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más consultados del país. Cada jornada, jugadores de distintas regiones están atentos al resultado del sorteo Chontico Día, no solo por el premio mayor, sino también por las coincidencias parciales que amplían las posibilidades de ganar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 3 de Enero 2026

En esta nota encontrarás el resultado oficial del Chontico Día del sábado 3 de enero, publicado de forma clara y actualizada. Revisar tu jugada a tiempo es clave para saber si tu número fue el ganador y para no perder la oportunidad de reclamar un premio. La emoción está servida: un nuevo sorteo, una nueva ilusión y la posibilidad de que hoy la suerte esté de tu lado.

Número Ganador: 9782

Y la 5ta Balota: 0

La 5ta Balota del Chontico Día: una opción extra para potenciar tu jugada

El Chontico Día suma una alternativa que cada vez atrae a más jugadores: la 5ta Balota, una modalidad complementaria que no reemplaza el sorteo principal, sino que lo refuerza. Permite jugar con cinco cifras y aspirar a premios mucho más altos desde una inversión mínima de $500, ideal para quienes quieren darle más fuerza a su número habitual y ampliar sus opciones de ganar sin cambiar la forma tradicional de jugar.

Su mecánica es clara y se adapta a distintos estilos de juego. En la Quinta Libre, acertar las cinco cifras en el orden exacto puede llevarte a ganar hasta 38.000 veces lo invertido, y si solo coincide la última cifra, recuperas el dinero invertido. En la Quinta Combinada, el orden deja de importar: basta con que las cinco cifras aparezcan para obtener un pago equivalente a 100 veces la jugada.

Con valores desde $10.000, esta jugada adicional permite acceder a premios que pueden superar los $300 millones, y está disponible tanto en el Chontico Día como en el Chontico Noche, a través de puntos Gane SuperGIROS y asesores autorizados. Una alternativa que puede convertir cualquier jornada en una experiencia inolvidable.

Promociones y novedades de la lotería Chontico Día en Colombia

En la actualidad, el Chontico Día mantiene su esquema tradicional sin promociones permanentes por volumen de jugadas. Sin embargo, a lo largo del año suelen lanzarse campañas especiales, especialmente en fechas clave o temporadas destacadas, donde aparecen sorteos adicionales o beneficios temporales para los jugadores.

Por eso, lo más recomendable es seguir de cerca los canales oficiales del sorteo: su página web, redes sociales y puntos Gane autorizados. Allí se publican todas las novedades y anuncios importantes. Porque en el Chontico, la emoción no está solo en el número ganador del día, sino también en las sorpresas que pueden aparecer en cualquier momento.