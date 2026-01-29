La jornada avanza y el mediodía trae una de las consultas más habituales entre los jugadores. Este jueves 29 de enero, ya está disponible el resultado de la Lotería Chontico Día en Colombia, un sorteo que acompaña la rutina diaria y concentra la atención de quienes hicieron su jugada antes de continuar con sus actividades.

El Chontico Día mantiene su vigencia incluso en días laborales, cuando miles de personas aprovechan una pausa para revisar números y confirmar resultados. Por eso, su resultado del jueves 29 de enero se convierte en una búsqueda recurrente a esta hora, tanto para jugadores habituales como para quienes participan de forma ocasional.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 29 de Enero 2026

Aquí presentamos la cifra que dejó el Chontico Día este jueves 29 de enero, publicada de forma directa y sin vueltas. El dato oficial ya está confirmado, para que revises tu número en segundos y continúes el día sin interrupciones ni dudas.

Número Ganador: 8861

Y la 5ta Balota: 7

El Chontico: un juego que hace parte de la vida diaria en Colombia

El Chontico es mucho más que un sorteo: es una expresión cultural arraigada en el Valle del Cauca y extendida a todo el país. En municipios y ciudades como Cali, Palmira, Tuluá o Buga, revisar el número ganador es un gesto cotidiano que se repite de generación en generación, un punto de encuentro que conecta a familias y vecinos alrededor de la expectativa compartida.

Su fuerza está en la simplicidad. Elegir cuatro cifras y definir el valor de la jugada es un proceso rápido y cercano, sin trámites ni complicaciones. Además, contar con dos momentos diarios –Chontico Día al mediodía y Chontico Noche al final del día- permite que el juego acompañe distintos ritmos de la jornada, manteniendo viva la ilusión en miles de hogares.

Chontico Día: el plan de premios, pensado para mantener la ilusión

El Chontico Día se distingue por un sistema de premios amplio, que no se limita al acierto perfecto. Además del premio mayor por las cuatro cifras exactas, reconoce coincidencias parciales, lo que incrementa las opciones de celebrar algún acierto y sostiene el interés en cada sorteo.

A esto se suma su flexibilidad económica: cada jugador decide cuánto invertir, adaptando la experiencia a su presupuesto. Esta combinación de cercanía, emoción constante y un fuerte vínculo comunitario explica por qué el Chontico Día sigue siendo uno de los sorteos más apreciados del país, una tradición que se renueva todos los días sin perder su esencia.