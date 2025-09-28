Cierre de semana con el resultado oficial del Chontico Día en Colombia de este domingo 28 de septiembre. Como cada jornada, este sorteo se convierte en un ritual lleno de expectativa, ilusión y emoción para quienes confían en sus cifras favoritas.

El sorteo Chontico Día se ha consolidado como una de las loterías más populares en Colombia gracias a su frecuencia diaria, reglas claras y premios accesibles para todo tipo de jugadores. Además, la posibilidad de ganar no se limita al acierto de las cuatro cifras exactas, sino que también se reconocen premios por coincidencias parciales. Todo esto lo convierte en un juego dinámico y con más oportunidades de celebrar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 28 de Septiembre 2025

Hoy, 28 de septiembre, tienes la opción de verificar el resultado oficial del Chontico Día y comprobar si tu número fue premiado. El proceso es rápido, seguro y respaldado por los canales oficiales de la lotería, tanto en su transmisión televisiva como en plataformas digitales autorizadas. Una nueva oportunidad que une tradición, confianza y la emoción de jugar a diario.

Número ganador: 0832

Y la 5ta Balota: 7.

Precio para jugar al Chontico Día y cómo funcionan sus premios

El Chontico Día en 2025 continúa siendo uno de los juegos de chance más populares y accesibles en Colombia. Con una inversión mínima de $600 pesos, cualquier persona puede participar eligiendo su combinación de cuatro cifras. A partir de ese monto, el jugador tiene la libertad de decidir cuánto jugar, lo que convierte al sorteo en una opción adaptable a distintos presupuestos, desde jugadas pequeñas hasta jugadas más ambiciosas.

La fórmula para calcular los premios es proporcional al valor invertido. Quienes aciertan las cuatro cifras en el orden exacto reciben un premio equivalente a 4.500 veces lo jugado, lo que puede traducirse en una ganancia significativa. Además, el sistema incluye recompensas por coincidencias parciales: acertar las tres últimas cifras, las dos finales o incluso solo la última también da derecho a premios menores, lo que amplía las posibilidades de ganar en cada sorteo.

Gracias a esta dinámica sencilla y flexible, el Chontico Día se mantiene como una tradición diaria en varias regiones del país. No solo es un juego fácil de entender, sino también una oportunidad constante de transformar un número en una buena noticia. Su equilibrio entre accesibilidad y expectativa es lo que lo convierte en uno de los sorteos más seguidos por los colombianos.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: resumen del lunes 22 al sábado 27 de septiembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 22 de septiembre: 1219-1.

1219-1. Martes 23 de septiembre: 6128-3.

6128-3. Miércoles 24 de septiembre: 1994-8.

1994-8. Jueves 25 de septiembre: 4937-9.

4937-9. Viernes 26 de septiembre: 3828-8.

3828-8. Sábado 27 de septiembre: 3254-6.

El lunes 29 de septiembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.