Este sábado 28 de febrero, último día del mes, ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día. Entre balances, pagos y planes de fin de mes, revisar el número ganador se convierte en ese instante clave que puede cambiar el mood del día en segundos.

El Chontico Día en Colombia mantiene su cita diaria a la 1:00 p.m., y hoy la atención está puesta en el resultado del 28 de febrero, una jornada especial por marcar el cierre del mes. Miles de jugadores buscan el número ganador confirmado para comparar cifra por cifra y ver si febrero se despide con premio incluido.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 28 de Febrero 2026

Rápido y sin rodeos, acá puedes comprobar cómo quedó el sorteo y si el último día del mes vino con una buena noticia. Encuentras el resultado del Chontico Día sábado 28 de febrero en Colombia, con las cifras oficiales verificadas, listas para que revises tu jugada sin complicaciones.

Número Ganador: 1612

Y la 5ta Balota: 8

5ta Balota del Chontico Día: un juego extra para el sorteo

Si la jugada clásica de cuatro cifras ya te emociona, la 5ta Balota del Chontico Día es como darle “modo turbo” a tu inversión Es una opción adicional que puedes activar desde $500 pesos y que abre la puerta a premios que pueden multiplicar hasta 38.000 veces lo invertido. Más expectativa, más intensidad y sin necesidad de cambiar la dinámica principal.

Funciona fácil. En Directo, debes acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarte el premio mayor; y si solo coincide la última cifra, recuperas tu dinero. En Combinado, el orden no importa: si las cinco cifras aparecen, recibes 100 veces tu inversión. Dos formas de jugar según tu estilo: ir por todo o ampliar probabilidades.

Con reglas claras y respaldo oficial, la 5ta Balota se ha vuelto el complemento favorito de quienes quieren sacarle más provecho al sorteo diario sin complicarse. Es simple, rápida y le mete un extra de adrenalina a cada resultado.

Cómo confirmar si ganaste en la lotería Chontico Día

Saber si tu jugada fue premiada es directo: comparas tu número con el resultado oficial del Chontico Día. Si las cuatro cifras coinciden exactamente en el mismo orden, accedes al premio mayor. Pero no todo depende del pleno: el sistema también paga por aciertos parciales.

Si coinciden las últimas tres, dos o incluso una cifra final, puedes recibir un pago proporcional. Esa estructura escalonada mantiene la emoción viva y hace que cada tiquete tenga valor. Para evitar errores, revisa siempre en canales oficiales o puntos autorizados y confirma con calma si hoy fue tu día.