La mitad de la semana avanza y con ella llega uno de los momentos más consultados por los jugadores. Este miércoles 28 de enero, ya se encuentra disponible el resultado confirmado del Chontico Día, un sorteo que acompaña la rutina del mediodía y mantiene viva la expectativa en todo el país.

El Chontico Día sigue siendo una referencia diaria dentro del chance colombiano, incluso en días laborales, cuando muchos aprovechan una pausa para revisar su jugada. Por eso, el resultado del Chontico Día del miércoles 28 de enero se convierte en una búsqueda recurrente entre quienes siguen esta tradición.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 28 de Enero 2026

Aquí actualizamos el resultado del sorteo Chontico Día de hoy, correspondiente al miércoles 28 de enero, para que confirmes tu número sin rodeos y continúes el día con total normalidad.

Número Ganador: 2745

Y la 5ta Balota: 6.

Estructura de premios de la lotería Chontico Día en Colombia

El Chontico Día maneja un plan de premios progresivo, diseñado para reconocer distintos tipos de acierto entre la jugada y el número ganador. No solo se premia la coincidencia total en el orden exacto, sino también aciertos parciales y combinaciones sin orden, lo que amplía las posibilidades de obtener una ganancia en cada sorteo. A continuación, así se distribuyen los premios según el tipo de coincidencia.

Pagos por coincidencia exacta de las cifras en el Chontico Día

Cuando las cifras coinciden en el mismo orden del resultado oficial, se accede a los premios más altos del juego. La escala funciona de la siguiente manera:

Cuatro cifras exactas : pago de $4.500 por cada peso jugado .

: pago de . Tres cifras finales exactas : reconocimiento de $500 por cada peso .

: reconocimiento de . Dos cifras finales exactas: premio de $50 por cada peso.

Esta modalidad valora la precisión en la posición de los números.

Pagos por coincidencia sin orden específico

El plan también contempla aciertos donde el orden no es determinante, una alternativa más flexible para los jugadores. En estos casos, los valores son:

Cuatro cifras en cualquier orden : $300 por cada peso .

: . Tres cifras en cualquier orden: $83 por cada peso.

Aquí lo relevante es que las cifras aparezcan en el resultado, sin importar su ubicación.

Reconocimiento por acierto mínimo en el sorteo del Chontico Día

Además, el Chontico Día incluye un premio para la coincidencia más básica: acertar únicamente la última cifra en su posición, con un pago de $5 por cada peso jugado. Aunque es el valor menor del esquema, permite que más participantes obtengan algún retorno.

Con este modelo escalonado -desde el acierto total hasta la coincidencia mínima-, el Chontico Día ofrece un sistema de premios claro, variado y fácil de entender, donde cada tipo de acierto tiene un valor definido dentro del sorteo.