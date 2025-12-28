El domingo 28 de diciembre se vive en Colombia con un ambiente tranquilo de cierre de semana y descanso, con la opción de consultar el resultado del sorteo Chontico Día con la ilusión intacta.

Cada edición del sorteo Chontico Día en Colombia renueva la expectativa de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o un número elegido con intención especial. Este domingo 28 de diciembre, la atención se centra en las cifras que definieron a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 28 de Diciembre 2025

Este es el resultado oficial del Chontico Día del domingo 28 de diciembre, con la información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada número con calma, porque en el Chontico Día, cada sorteo mantiene viva la ilusión.

Número ganador: 2777

Y la 5ta Balota: 6

Cómo jugar al Chontico Día desde cualquier región de Colombia

Aunque el Chontico Día tuvo su origen en el Valle del Cauca, hoy su alcance es nacional. Gracias a la expansión de los puntos de venta autorizados y al uso de plataformas digitales oficiales, jugadores de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla o Cartagena pueden participar de forma sencilla y segura. La combinación entre tradición y tecnología ha permitido que la emoción del sorteo llegue a cada rincón del país.

Antes de realizar la jugada, es fundamental confirmar que el establecimiento o la aplicación estén avalados por el operador oficial. Esto asegura que el número quede correctamente registrado y que, en caso de ganar, el premio pueda reclamarse sin contratiempos. Apostar en canales no autorizados puede invalidar la jugada y generar riesgos innecesarios, por lo que jugar de manera responsable es clave.

Con esta cobertura nacional, el Chontico Día se consolida como un sorteo confiable, accesible y cercano. Su presencia en todo el territorio colombiano lo convierte en una experiencia compartida que se vive a diario, conectando a miles de personas a través de la ilusión del azar y la seguridad de un juego transparente.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 22 al sábado 27 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 22 de diciembre: 5977-6.

Martes 23 de diciembre: 8155-6.

Miércoles 24 de diciembre: 1343-8.

Jueves 25 de diciembre: 4160-9.

Viernes 26 de diciembre: 5682-6.

Sábado 27 de diciembre: 9927-2.

El lunes 29 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.