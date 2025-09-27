Arranca el fin de semana conociendo el resultado oficial del sorteo Chontico Día en Colombia del sábado 27 de septiembre. Como cada tarde, este sorteo se convierte en una cita fija para quienes confían en sus combinaciones favoritas con la ilusión de obtener un premio que puede transformar su día.

El Chontico Día se ha consolidado como una de las loterías más seguidas en el país, gracias a su frecuencia diaria, transparencia y la posibilidad de ganar tanto con el número completo como con coincidencias parciales. Esa flexibilidad, sumada a opciones adicionales como la 5ta Balota, ha permitido que jugadores de todas las regiones disfruten de una experiencia de azar emocionante y accesible.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 27 de Septiembre 2025

Hoy, sábado 27 de septiembre, la expectativa es aún mayor, pues muchos buscan empezar el fin de semana celebrando un acierto. En este artículo podrás verificar el resultado oficial del Chontico Día, conocer los números ganadores y revisar si tu jugada está entre las premiadas. Cada sorteo es una nueva oportunidad y, como siempre, la invitación es a participar con responsabilidad y a mantener viva la ilusión de ganar.

Número Ganador: 3254

Y la 5ta Balota: 6

La Quinta Balota en el Chontico Día: una jugada extra con más oportunidades

El Chontico Día se renueva con la incorporación de la 5ta Balota, una opción diseñada para quienes quieren multiplicar la emoción de cada sorteo. Esta jugada adicional no reemplaza la modalidad tradicional de cuatro cifras, sino que la complementa con una mecánica clara y premios mucho más atractivos.

En la modalidad Directo (o Quinta Libre), el reto es acertar las cinco cifras en el orden exacto. Si lo logras, tu inversión puede multiplicarse hasta por 38.000 veces. Incluso si solo coincide la última cifra, recuperas lo jugado. Por otro lado, la modalidad Combinado brinda más flexibilidad: las cinco cifras pueden salir en cualquier orden, y si coinciden, el pago corresponde a 100 veces lo invertido.

Con una inversión mínima de $10.000, los jugadores tienen la posibilidad de acceder a premios que superan los $300 millones, lo que convierte a esta alternativa en una de las más llamativas del chance. Todo esto con el respaldo de Gane SuperGIROS y la confianza de un sorteo que hace parte de la tradición en Colombia.

Jugar al Chontico Día: simple, rápido y con más formas de ganar

El Chontico Día es uno de los sorteos más populares del país gracias a su formato directo y a la frecuencia diaria de sus resultados. Para participar, basta con elegir una combinación de cuatro cifras y decidir el valor de la jugada. Si aciertas en el orden exacto, el premio mayor es de 4.500 veces lo invertido, un atractivo que mantiene vivo el interés de miles de jugadores cada día.

Sin embargo, lo que realmente distingue a este sorteo es su sistema de premios escalonados, que también reconoce las coincidencias parciales. Esto significa que puedes obtener una recompensa si aciertas las tres últimas cifras, las dos finales o incluso la última. Gracias a esta flexibilidad, cada jugada tiene valor y más jugadores tienen la oportunidad de recibir un premio.

La sencillez, la transparencia y la confianza que inspira el Chontico Día han consolidado este juego como parte de la rutina diaria en muchas regiones de Colombia. Ya sea en puntos de venta físicos o a través de plataformas digitales, cada sorteo se convierte en una nueva oportunidad para vivir la emoción del chance y, por qué no, cambiar el rumbo del día con una buena noticia.