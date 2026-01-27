La semana avanza y con ella llega uno de los momentos más consultados por los jugadores. Este martes 27 de enero, la atención se centra en el resultado confirmado del Sorteo Chontico Día en Colombia, un sorteo que acompaña la rutina del mediodía y despierta expectativa entre quienes realizaron su jugada desde temprano.

Este juego de chance sigue siendo parte del día a día de miles de colombianos, incluso entre semana. Por eso, conocer el resultado del Chontico Día del martes 27 de enero se convierte en una búsqueda recurrente a esta hora, ya sea para validar una jugada o simplemente para estar al tanto del número ganador.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 27 de Enero 2026

En este artículo podrás consultar de forma clara y confiable el resultado confirmado del Chontico Día en Colombia, correspondiente a este martes 27 de enero. Aquí encontrarás el número ganador, publicado con información actualizada para que puedas verificar tu jugada sin confusiones y continuar la jornada con tranquilidad.

Número Ganador: 8016

Y la 5ta Balota: 0.

Diferencias entre Chontico Día y Chontico Noche

El Chontico Día y el Chontico Noche pertenecen al mismo sistema de chance y comparten reglas, premios y probabilidades, pero se juegan en horarios distintos. La edición Día se realiza a la 1:00 p.m., mientras que la versión Noche se sortea a las 7:00 p.m., lo que permite a los jugadores elegir el momento que mejor se adapta a su rutina.

Más allá del horario, la experiencia es idéntica: se escogen cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, se define el valor de la jugada y se espera el resultado oficial. En ambos casos, los premios se entregan por aciertos exactos o coincidencias parciales, por lo que las oportunidades de ganar son las mismas. La diferencia, en la práctica, está en el hábito y la preferencia de cada jugador.

Qué hace diferente al Chontico frente a otras loterías en Colombia

A diferencia de las loterías tradicionales, el Chontico destaca por la libertad de elección que ofrece. El jugador decide qué número jugar y cuánto jugar, sin depender de billetes predeterminados. Esta flexibilidad convierte cada jugada en una experiencia personal, muchas veces ligada a fechas, símbolos o corazonadas.

Además, su frecuencia diaria marca una gran diferencia. Con dos sorteos al día, el Chontico evita largas esperas y mantiene la emoción de forma constante. A esto se suma un sistema de premios escalonado, que reconoce tanto aciertos completos como parciales, haciendo del Chontico un sorteo más accesible, dinámico y cercano para miles de jugadores en Colombia.