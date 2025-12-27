El sábado 27 de diciembre se vive con un ambiente más relajado e incluye la posibilidad de revisar el resultado del sorteo Chontico Día, tradición que sigue intacta entre miles de jugadores en Colombia.

Cada edición del sorteo Chontico Día en Colombia renueva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o un número elegido con especial significado. Este sábado 27 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 27 de Diciembre 2025

Acá está el resultado oficial del Chontico Día del sábado 27 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada número con calma, porque en el Chontico Día, cada sorteo es una nueva oportunidad.

Número Ganador: 9927

Y la 5ta Balota: 2

La 5ta Balota del Chontico Día: una alternativa extra que amplía las opciones de premio

El Chontico Día no se limita a la jugada clásica de cuatro cifras. También incorpora la 5ta Balota, una modalidad complementaria pensada para quienes quieren sumar emoción y aspirar a premios más altos sin alterar la dinámica del sorteo principal. Con una apuesta desde $500 pesos, esta opción permite competir por pagos que pueden llegar hasta 38.000 veces lo invertido, convirtiéndose en una forma práctica de ampliar las oportunidades de ganar.

La mecánica es clara y fácil de seguir. En Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto da acceso al premio mayor, con el beneficio adicional de recuperar lo apostado si solo coincide la última cifra. En Combinado, el orden deja de ser determinante: si las cinco cifras aparecen, el premio equivale a 100 veces la inversión. Dos modalidades diseñadas para distintos perfiles de jugadores, pero con el mismo objetivo: mantener la emoción en cada sorteo.

Gracias a su respaldo oficial, reglas simples y premios llamativos, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como una de las opciones preferidas entre los jugadores en Colombia. Es el complemento ideal para quienes disfrutan del sorteo diario y buscan más opciones reales de celebrar.

Chontico Día: una tradición que acompaña a los colombianos

Más que un sorteo, el Chontico Día forma parte de la rutina de miles de colombianos. En ciudades del Valle del Cauca y en distintas regiones del país, elegir el número, seguir la transmisión y esperar el resultado se ha convertido en un ritual cotidiano lleno de ilusión.

Su formato es simple y accesible: seleccionar cuatro cifras, definir el valor de la jugada y consultar el resultado oficial. Además, con la combinación de Chontico Día y Chontico Noche, el juego ofrece dos momentos diarios de emoción, aumentando las oportunidades de participar.

El respaldo institucional, la transmisión en vivo y la publicación de resultados verificados han fortalecido la confianza del público. Por eso, el Chontico no es solo un juego de azar, sino una experiencia compartida, una tradición que crece con los años y mantiene viva la emoción del chance en Colombia.