Se va cerrando la semana laboral en Colombia y el sorteo Chontico Día del viernes 26 de septiembre ya dio a conocer su resultado. Cada jornada, este tradicional juego de chance se convierte en una cita imperdible para quienes confían en sus números favoritos y esperan con ilusión que la suerte toque a su puerta. Hoy no es la excepción: la expectativa está al máximo y el resultado ya fue revelado oficialmente.

Participar en el Chontico Día es parte de la rutina de muchos colombianos, sobre todo en el Valle del Cauca y otras regiones donde este sorteo se ha consolidado como una tradición. La mecánica es sencilla: basta con elegir cuatro cifras y esperar el resultado oficial, con premios que van desde coincidencias parciales hasta el gran premio mayor. Además, quienes buscan más emoción tienen la opción de la 5ta Balota, una modalidad que multiplica las oportunidades de ganar.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 26 de Septiembre 2025

El resultado de hoy, viernes 26 de septiembre, puede significar mucho más que un simple número para los jugadores: es la posibilidad de transformar un día común en una jornada inolvidable. Aquí podrás consultar de manera confiable el número ganador del Chontico Día, verificar tu jugada y descubrir si la fortuna estuvo de tu lado en este sorteo tan esperado.

Número Ganador: 3828

Y la 5ta Balota: 8

La 5ta Balota de la lotería Chontico Día: la opción extra que multiplica tus posibilidades

El Chontico Día sorprende con una modalidad que cada vez gana más seguidores: la 5ta Balota. Esta jugada complementaria no reemplaza el sorteo principal, sino que lo potencia al ofrecer la posibilidad de participar con cinco cifras y acceder a premios mucho más grandes desde una inversión mínima de $500. Es una alternativa emocionante, clara y sencilla, pensada para quienes quieren darle un impulso extra a su número favorito.

El mecanismo es directo y se adapta a tu estilo de juego:

Quinta Libre : si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, tu premio será de hasta 38.000 veces lo jugado. Y si solo coincides con la última cifra, recuperas tu inversión.

: si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, tu premio será de hasta 38.000 veces lo jugado. Y si solo coincides con la última cifra, recuperas tu inversión. Quinta Combinada: aquí el orden no importa; basta con acertar las cinco cifras para obtener 100 veces el valor jugado.

Con una inversión desde $10.000, puedes aspirar a premios que superan los $300 millones de pesos, disponibles tanto en el Chontico Día como en el Chontico Noche, a través de los puntos Gane SuperGIROS y asesores autorizados. Una jugada adicional que puede convertir un día común en una gran celebración.

Promociones y novedades del sorteo Chontico Día

Por ahora, el Chontico Día mantiene su esquema habitual sin promociones permanentes asociadas a la compra de varias jugadas. Sin embargo, a lo largo del año se suelen activar campañas especiales en fechas conmemorativas o temporadas puntuales, donde los jugadores pueden acceder a sorteos paralelos o beneficios adicionales.

La clave está en estar atentos a los canales oficiales: página web, redes sociales o puntos Gane autorizados, donde siempre se publican este tipo de novedades. Así, quienes participan con frecuencia pueden aprovechar cualquier oportunidad extra y no perderse sorpresas que pueden aparecer en el camino. Porque en el Chontico, la emoción no solo está en el sorteo diario, también en lo inesperado.