El domingo 26 de octubre trae una nueva cita de emoción con el sorteo oficial de la Lotería Chontico Día. Este tradicional juego de chance, nacido en el Valle del Cauca y extendido a todo el país, se ha convertido en una costumbre que combina ilusión, tradición y la posibilidad real de ganar. Hoy te presentamos el resultado confirmado del Chontico Día, para que puedas revisar si tu número fue el afortunado en esta jornada dominical.

La Lotería Chontico Día se distingue por su cercanía con la gente y por ofrecer sorteos diarios que mantienen viva la expectativa. Con solo elegir una combinación de cuatro cifras, los jugadores pueden aspirar a premios que multiplican hasta 4.500 veces el valor jugado. Además, su sistema de premios escalonados permite ganar incluso con coincidencias parciales, lo que la convierte en una de las opciones más atractivas dentro del chance colombiano.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 26 de Octubre 2025

Como cada jornada, el sorteo se realizó a la 1:00 p.m. y los resultados fueron verificados y publicados a través de los canales oficiales del operador. Aquí podrás consultar de forma segura y confiable el resultado oficial del Chontico Día del domingo 26 de octubre, conocer los números ganadores y comprobar si la suerte estuvo de tu lado. Una oportunidad más para celebrar y mantener viva la emoción que caracteriza a este emblemático sorteo colombiano.

Número ganador: 4583

Y la 5ta Balota: 4.

Valor de la jugada y forma en que se calculan los premios del Chontico Día

El Chontico Día se caracteriza por ser un sorteo accesible y flexible, ideal para quienes disfrutan del chance sin necesidad de grandes inversiones. Participar cuesta desde $600 pesos como valor mínimo, aunque cada jugador puede aumentar su jugada hasta $60.000 pesos, según sus preferencias o presupuesto personal. Esta modalidad abierta permite que tanto jugadores ocasionales como habituales encuentren una forma cómoda de participar sin comprometer sus finanzas.

Además, el valor que eliges invertir tiene una influencia directa en el monto del premio que puedes obtener si aciertas. El sistema de premiación del Chontico Día se basa en multiplicar el valor invertido por una tarifa fija, dependiendo de cuántas cifras coincidan con el resultado oficial. Esto significa que una mayor inversión se traduce en un mayor retorno potencial, siempre dentro de las reglas claras y transparentes que caracterizan a este sorteo.

En pocas palabras, el Chontico Día combina libertad, emoción y equilibrio. Cada jugador define no solo su número de cuatro cifras, sino también la magnitud de la posible ganancia, convirtiendo cada jugada en una experiencia personalizada. Esta combinación de simplicidad y flexibilidad es una de las razones por las que el sorteo sigue siendo una tradición tan popular en Colombia.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: resumen del lunes 20 al sábado 25 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 20 de octubre: 5265-6.

5265-6. Martes 21 de octubre: 8243-9.

8243-9. Miércoles 22 de octubre: 6876-8.

6876-8. Jueves 23 de octubre: 5655-7.

5655-7. Viernes 24 de octubre: 8161-0.

8161-0. Sábado 25 de octubre: 7707-8.

El lunes 27 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.