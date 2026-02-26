Este jueves 26 de febrero ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, el momento de conocer a los ganadores. En plena semana laboral, revisar el sorteo se convierte en ese pequeño break del día que puede cambiar el ánimo en segundos.

El Chontico Día en Colombia mantiene su cita diaria a la 1:00 p.m., y hoy la atención está puesta en el resultado del 26 de febrero, que miles de jugadores buscan para confirmar su combinación. Es ese instante rápido, casi automático, en el que comparas cifra por cifra con la ilusión de que esta vez el resultado haya sido favorable.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 26 de Febrero 2026

Aquellos que jugaron hoy, acá podrán encontrar el número ganador y todos los datos del sorteo para comprobar si el jueves vino con premio incluido. Compartimos el resultado del Chontico Día jueves 26 de febrero, con las cifras oficiales confirmadas.

Número Ganador: 7566

Y la 5ta Balota: 3.

Regiones de Colombia donde el Chontico Día es parte del día a día

El Chontico Día en Colombia tiene un arraigo especial en el suroccidente del país, especialmente en el Valle del Cauca. En ciudades como Cali, Palmira, Buga y Buenaventura, el sorteo de la 1:00 p.m. ya forma parte de la rutina diaria. Más que un simple juego, se ha convertido en una tradición que acompaña la jornada de miles de personas.

Su consolidación en esta zona responde a factores claros: horario fijo, dinámica sencilla y un sistema de premios que reconoce tanto el acierto total como las coincidencias parciales. La publicación constante de resultados oficiales y el respaldo institucional han reforzado la confianza del público, posicionándolo como uno de los referentes del chance regional.

Más allá del Valle, el sorteo también ha ganado terreno en el Eje Cafetero. Ciudades como Pereira, Armenia y Manizales han incrementado su participación gracias a un formato ágil y accesible, que encaja con la fuerte cultura del chance en estas regiones.

Cuánto cuesta jugar en el sorteo del Chontico Día

Uno de los puntos que explica su popularidad es la flexibilidad en el valor de la jugada. El Chontico Día permite participar desde $600 pesos y establece un tope máximo de $60.000 por combinación, lo que brinda margen para que cada jugador adapte su inversión a su presupuesto.

Este esquema favorece una participación consciente y responsable, ya que cada persona decide cuánto jugar sin presiones. Así, el Chontico Día mantiene su esencia como un sorteo cercano, diario y dinámico, pensado para ajustarse a distintas realidades económicas sin perder emoción.