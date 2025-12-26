El viernes 26 de diciembre marca el regreso paulatino a la rutina tras la Navidad y ofrece este resultado del Chontico Día se convierte en un momento clave para quienes esperan que la suerte los acompañe.

Cada edición del sorteo Chontico Día en Colombia renueva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o un número elegido con anticipación. Este viernes 26 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definen a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 26 de Diciembre 2025

A continuación, podrás encontrar el resultado oficial del Chontico Día del viernes 26 de diciembre, con la información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada número con calma, porque en el Chontico Día, cada sorteo es una nueva oportunidad.

Número Ganador: 5682

Y la 5ta Balota: 6

La 5ta Balota del Chontico Día: una alternativa extra para premios de alto impacto

El Chontico Día va más allá de su formato clásico de cuatro cifras e incorpora una opción complementaria que ha ganado gran aceptación: la 5ta Balota. Esta jugada adicional permite participar desde $500 pesos y acceder a premios que pueden multiplicar hasta 38.000 veces lo invertido, según la modalidad elegida. Es una propuesta simple, emocionante y con respaldo oficial, que suma adrenalina sin modificar el funcionamiento del sorteo principal.

La mecánica es práctica y accesible. El jugador elige cinco cifras y define la modalidad. En Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto da acceso al premio mayor, con el beneficio adicional de recuperar lo jugado si solo coincide la última cifra. En Combinado, el orden deja de ser relevante: si las cinco cifras aparecen, el pago corresponde a 100 veces la inversión. Dos opciones pensadas para distintos estilos y estrategias de juego.

Por su flexibilidad, claridad y premios llamativos, la 5ta Balota del Chontico Día se ha posicionado como una de las modalidades preferidas entre los jugadores del chance en Colombia. Es el complemento ideal para quienes disfrutan del sorteo diario y buscan multiplicar sus oportunidades con una jugada adicional.

Cómo participar en el Chontico Día desde cualquier región de Colombia

Aunque el Chontico Día tuvo su origen en el Valle del Cauca, hoy su cobertura se extiende a diferentes regiones del país. Gracias a la red de puntos de venta autorizados y a las plataformas digitales certificadas, jugadores de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Cartagena pueden participar con facilidad.

Si eliges jugar en línea, es importante confirmar que la plataforma esté oficialmente avalada, ya que no todos los canales digitales están habilitados en todas las zonas. Como alternativa, los puntos físicos autorizados siguen siendo una opción segura para garantizar que la jugada sea válida y que cualquier premio pueda reclamarse sin inconvenientes.

De esta manera, el Chontico Día continúa consolidándose como un sorteo seguro, cercano y accesible, que permite disfrutar la emoción del azar desde cualquier lugar del país, siempre bajo un esquema de juego responsable y confiable.