Sábado 25 de octubre, una nueva oportunidad para los jugadores de chance en Colombia: el esperado sorteo del Chontico Día, una tradición que cada mediodía llena de expectativa a miles de personas en todo el país. Como ocurre diariamente, el momento del sorteo se convierte en una cita fija para quienes siguen fielmente este juego, cargado de esperanza, supersticiones y emoción. Hoy podrás descubrir si la suerte estuvo de tu lado revisando los números ganadores del día.

Aquí podrás consultar el resultado confirmado del Chontico Día del sábado 25 de octubre, con la información oficial y actualizada directamente desde los canales autorizados. Este espacio está diseñado para que verifiques tu jugada con total confianza y sin demoras. El Chontico Día mantiene su reputación como una de las loterías más confiables y populares de Colombia, gracias a su sistema transparente y a la posibilidad de ganar incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 25 de Octubre 2025

Hoy, sábado 25 de octubre, la emoción se renueva con un sorteo más de esta lotería que ya es símbolo de suerte, cercanía y alegría en todo el país. Acá compartimos el resultado del sorteo que se vio en vivo a través de Telepacífico.

Número Ganador: 7707

Y la 5ta Balota: 8

¿Cuánto cuesta participar en el sorteo del Chontico Día en Colombia?

El Chontico Día se caracteriza por ser uno de los juegos de chance más accesibles y flexibles del país. La inversión mínima para participar es de $600 pesos, aunque cada jugador tiene la libertad de aumentar ese valor hasta $60.000 pesos, dependiendo de su presupuesto o estrategia personal. Este rango amplio permite que tanto los jugadores ocasionales como los habituales puedan disfrutar del sorteo sin complicaciones y con la posibilidad de ajustar su jugada a sus propias expectativas.

Es importante recordar que el valor jugado influye directamente en el monto del premio que puedes obtener. Cuanto mayor sea tu inversión, más alta será la ganancia si tu número resulta ganador. En el Chontico Día, no solo eliges tus cuatro cifras de la suerte, sino también el nivel de recompensa que aspiras a conseguir, lo que convierte cada jugada en una decisión personalizada y estratégica.

Cálculo de premios en la Lotería Chontico Día

El atractivo del Chontico Día radica en su sistema de premios escalonado, diseñado para ofrecer múltiples formas de ganar. No necesitas acertar las cuatro cifras en el orden exacto para recibir una recompensa; el juego también paga por coincidencias parciales, como tres, dos o incluso una cifra final, manteniendo viva la emoción en cada sorteo.

Los valores por cada peso jugado son los siguientes:

4 cifras en cualquier orden: $208

$208 3 cifras en orden exacto: $400

$400 3 cifras en cualquier orden: $83

$83 2 cifras en orden exacto: $50

$50 1 cifra final: $5

Este esquema flexible permite que más jugadores disfruten de la posibilidad de ganar, incluso sin lograr el acierto total. Por eso, el Chontico Día se consolida como una de las loterías más dinámicas y emocionantes de Colombia, ideal para quienes buscan una experiencia de entretenimiento diaria con verdaderas oportunidades de premio.