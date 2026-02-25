Este miércoles 25 de febrero ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Día, el momento que muchos estaban esperando para darle un giro a la mitad de semana. Entre trabajo, pendientes y notificaciones, siempre hay espacio para revisar si el número elegido fue el que marcó la diferencia hoy en Colombia.

El Chontico Día en Colombia mantiene su cita diaria y hoy el foco está en el número ganador del 25 de febrero, que miles de jugadores buscan para confirmar su combinación. Es ese instante rápido, casi automático, en el que comparas cifra por cifra con la esperanza de que el miércoles venga con premio incluido.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 25 de Febrero 2026

Aquí tienes las cifras oficiales del sorteo para comprobar si hoy fue tu día. Este es el resultado del Chontico Día miércoles 25 de febrero, el número ganador confirmado, listo para que revises tu jugada en segundos.

Número Ganador: 2965

Y la 5ta Balota: 4.

Lotería Chontico Día: parte del ritmo cotidiano en Colombia

Cada día a la 1:00 p.m., el Chontico Día en Colombia se convierte en ese momento fijo dentro de la rutina de miles de personas. Su frecuencia diaria y su dinámica sencilla -elegir cuatro cifras y definir cuánto jugar- lo han transformado en un hábito cercano, tanto para quienes participan a diario como para quienes lo hacen de vez en cuando.

La participación es directa: eliges tu combinación o dejas que el sistema la asigne, registras tu jugada y esperas el resultado oficial. Además del premio mayor, el sorteo reconoce coincidencias parciales, lo que le da valor a cada tiquete y mantiene viva la expectativa incluso cuando no se logra el pleno. Para una experiencia segura, siempre es clave jugar en puntos autorizados o plataformas oficiales y consultar resultados en canales verificados.

Qué diferencia al Chontico Día de otros juegos de chance en Colombia

A diferencia de las loterías tradicionales, el Chontico Día ofrece mayor libertad: el jugador elige su número y el monto de inversión, personalizando la experiencia y manteniendo el control del presupuesto. Esta flexibilidad lo hace más accesible y adaptable a distintos perfiles.

Su premio mayor multiplica la inversión por 4.500 veces cuando se aciertan las cuatro cifras en orden exacto, y el sistema escalonado también paga por tres, dos o una cifra final. Sumado a su frecuencia diaria -junto con la edición Noche-, el Chontico se posiciona como una alternativa dinámica y constante para quienes buscan emoción todos los días.