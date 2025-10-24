Viernes 24 de octubre, momento de una nueva edición del sorteo Chontico Día, uno de los juegos de chance más seguidos en Colombia. Cada tarde, miles de jugadores esperan con emoción conocer si su número fue el elegido en esta tradicional lotería que se ha convertido en parte de la rutina diaria en muchas regiones del país. Con su formato simple y premios atractivos, el Chontico Día continúa siendo sinónimo de ilusión, esperanza y tradición entre los colombianos.

En este artículo podrás revisar el resultado confirmado del Chontico Día de hoy, viernes 24 de octubre, con la información oficial y actualizada del sorteo. Aquí encontrarás los números ganadores verificados, ideales para comprobar tu jugada y descubrir si la suerte te acompañó en esta jornada. No importa si eres jugador frecuente o debutante: cada sorteo trae consigo una nueva oportunidad de ganar y vivir la emoción del chance colombiano.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 24 de Octubre 2025

El Chontico Día destaca por su accesibilidad y frecuencia diaria, factores que lo han consolidado como uno de los sorteos más populares del país. Con tan solo una combinación de cuatro cifras, cualquier persona puede participar y aspirar a premios que multiplican la inversión inicial. Hoy, viernes 24 de octubre, la expectativa vuelve a encenderse en todo el territorio nacional.

Número Ganador: 8161

Y la 5ta Balota: 0

Premios que puedes ganar con la Lotería Chontico Día en Colombia

El Chontico Día se caracteriza por ofrecer múltiples oportunidades de ganar en cada sorteo, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el valor apostado. El premio más alto corresponde a quienes logran acertar las cuatro cifras en el orden exacto del número ganador, con una recompensa que puede llegar a ser 4.500 veces el monto jugado. Así, una apuesta de $1.000 podría transformarse en $4.500.000, demostrando por qué este sorteo es uno de los más emocionantes del país.

Más allá del premio mayor, el sistema escalonado de premios del Chontico Día hace que la emoción se mantenga hasta el final. Quienes aciertan las tres últimas cifras en el orden correcto ganan $400 por peso jugado; con dos cifras exactas, el pago es de $50 por peso; y con la última cifra, $5 por cada peso apostado. Gracias a esta estructura, el juego ofrece más oportunidades de obtener un premio, lo que lo convierte en una experiencia más dinámica, cercana y atractiva para todo tipo de jugadores.

Dónde consultar los resultados del sorteo Chontico Día

Si quieres saber si tu número fue ganador, el Chontico Día puede seguirse en vivo todos los días a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico, donde se realiza la transmisión oficial del sorteo. Esta opción te permite presenciar la extracción de las balotas y confirmar el resultado con total transparencia.

Además, los números ganadores se publican minutos después en los canales digitales oficiales de la lotería, incluyendo su página web, redes sociales y medios aliados dedicados a los juegos de azar. También puedes verificar el resultado directamente en los puntos de venta autorizados. Consultar siempre fuentes oficiales es la mejor manera de garantizar que tu comprobación sea confiable y segura.