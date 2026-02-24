Este martes 24 de febrero ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, el dato que muchos estaban esperando para darle un giro a la semana. A mitad de jornada, revisar el número ganador se convierte en ese mini ritual que puede cambiar el mood del día en cuestión de segundos.

Este popular juego de chance en Colombia mantiene su cita diaria y hoy el foco está en el resultado del 24 de febrero, que miles de jugadores buscan para confirmar si su combinación fue la elegida. Es ese momento en el que comparas cifra por cifra y te preguntas si esta vez sí hubo suerte.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 24 de Febrero 2026

Todo listo: aquí puedes ver el resultado oficial del Chontico Día del martes 24 de febrero, con las cifras validadas en Colombia. Haz el cruce con tu combinación ahora mismo y confirma si hoy tu número fue el que marcó la diferencia.

Número Ganador: 0133

Y la 5ta Balota: 2.

Cómo funciona el Chontico Día y cómo empezar a jugar

El Chontico Día en Colombia es uno de los sorteos más populares del chance por su dinámica simple y su proceso transparente. Cada día se extraen cuatro cifras de manera aleatoria, mediante un sistema supervisado y transmitido en vivo, lo que garantiza que el resultado sea limpio, controlado y visible para todos los jugadores en tiempo real.

Para participar solo necesitas elegir una combinación de cuatro números, ya sea manualmente o dejando que el sistema la genere por ti. Si tu número coincide exactamente con el resultado oficial del Chontico Día, obtienes el premio mayor; además, el sorteo también paga por coincidencias parciales en las últimas cifras, ampliando las oportunidades en cada jornada.

Su facilidad, frecuencia diaria y acceso desde puntos autorizados lo han convertido en un plan habitual para muchos colombianos que buscan una experiencia rápida y directa dentro del chance.

Cuánto cuesta jugar en el Chontico Día y cómo se calculan los premios

Uno de los puntos fuertes del Chontico Día es su accesibilidad. Las jugadas arrancan desde $600 pesos, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones. Esa flexibilidad ha sido clave para que el sorteo tenga presencia en distintas regiones y perfiles de jugadores.

El premio depende directamente del valor jugado. Si aciertas las cuatro cifras en orden exacto, tu jugada se multiplica por 4.500 veces, lo que puede convertir una inversión pequeña en un premio significativo. También puedes distribuir montos diferentes sobre una misma combinación, respetando el tope máximo de $60.000 por jugada, siempre entendiendo el juego como entretenimiento y practicándolo con responsabilidad.