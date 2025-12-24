Miércoles 24 de diciembre, día de Nochebuena y la expectativa de quienes esperan el resultado del sorteo Chontico Día, uno de los sorteos más consultados en Colombia. En una fecha marcada por reuniones familiares, preparativos navideños y deseos compartidos, revisar el resultado del Chontico Día se convierte en un momento especial para miles de jugadores que mantienen viva la ilusión de cerrar el día con una buena noticia.

Cada edición del sorteo Chontico Día en Colombia cobra un significado distinto en fechas como esta, cuando muchos confían en su número con la esperanza de recibir un regalo anticipado de Navidad. Este miércoles 24 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples formas de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 24 de Diciembre 2025

Acá podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día del miércoles 24 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. En una jornada tan especial, cada número cuenta, y la ilusión de ganar se mezcla con el espíritu de la Navidad.

Número Ganador: 1343

Y la 5ta Balota: 8

Amplía tus chances con la 5ta Balota del Chontico Día

Para quienes disfrutan del Chontico Día y quieren ir un paso más allá, la 5ta Balota se presenta como una alternativa ideal. Esta modalidad complementaria se suma al sorteo principal y permite jugar desde $500 pesos, ofreciendo premios atractivos y más posibilidades de acierto. No sustituye la jugada tradicional, pero sí añade un plus de emoción para quienes viven cada sorteo con intensidad.

Su funcionamiento es práctico y flexible. El jugador selecciona cinco cifras y elige cómo participar. En Directo, el premio mayor se obtiene al acertar las cinco cifras en el orden exacto, con el beneficio adicional de recuperar lo jugado si solo coincide la última cifra. En Combinado, el orden deja de ser determinante: si las cinco cifras aparecen, el pago corresponde a 100 veces el valor jugado. Dos opciones pensadas para distintos estilos y estrategias.

Gracias a sus reglas claras, su respaldo oficial y premios llamativos, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como una de las modalidades preferidas. Es una forma distinta de vivir el sorteo, sumar emoción y mantener viva la ilusión de terminar el día con una celebración inesperada.

Qué hacer si ganaste un premio con la lotería Chontico Día

Si tu número resultó ganador en el Chontico Día, lo primero es verificar el resultado en los canales oficiales, como la página web, redes sociales verificadas o puntos de venta autorizados. Allí podrás confirmar si obtuviste el premio mayor o alguna categoría por coincidencia parcial.

Ten en cuenta que existe un plazo legal para reclamar y, si se supera, se pierde el derecho al cobro. Por eso, si confirmas que ganaste, es importante actuar con rapidez y acercarte a un punto habilitado para iniciar el proceso dentro del tiempo establecido.

El Chontico Día combina entretenimiento y oportunidad. Revisar el resultado, conservar el tiquete y reclamar a tiempo son los pasos clave para convertir la emoción del sorteo en un premio real.