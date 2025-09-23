Momento de dar a conocer El resultado oficial del Chontico Día en Colombia correspondiente al martes 23 de septiembre. Este sorteo, uno de los más seguidos en el país, se ha convertido en parte de la rutina diaria de quienes disfrutan la emoción de jugar por sus números favoritos con la esperanza de recibir una gran noticia.

El sorteo Chontico Día no solo entrega premios al número exacto, sino que también ofrece recompensas por coincidencias parciales, lo que aumenta las oportunidades de ganar en comparación con otras loterías. Esta característica, sumada a su transparencia y frecuencia diaria, lo consolida como una de las alternativas de chance más confiables y cercanas para los colombianos.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 23 de Septiembre 2025

En este artículo podrás revisar de manera clara y segura el resultado oficial del Chontico Día del martes 23 de septiembre, además de confirmar si tu número fue premiado en esta jornada. Si jugaste hoy, este es el momento perfecto para comparar tu combinación y descubrir si eres uno de los afortunados ganadores.

Número Ganador: 6128

Y la 5ta Balota: 3

Gana más con la 5ta Balota del Chontico Día: dos modalidades para elegir

El Chontico Día incorporó una jugada extra que rápidamente conquistó a los jugadores: la 5ta Balota. Esta modalidad adicional no sustituye el sorteo tradicional, sino que lo enriquece al ofrecer más oportunidades de premio desde una inversión mínima de $500. Con esta opción, puedes aspirar a recompensas que llegan hasta 38.000 veces lo invertido, gracias a un esquema de participación fácil de entender y accesible para todos.

Existen dos maneras de jugar la 5ta Balota. La primera es la modalidad Directo, perfecta para quienes juegan con confianza a una combinación específica: si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, obtienes el premio mayor, y si solo aciertas la última, recuperas tu dinero. La segunda es la modalidad Combinada, más flexible, ya que permite ganar si las cinco cifras aparecen en cualquier orden, con un pago de 100 veces lo jugado. Dos caminos distintos, pero ambos con grandes posibilidades.

Lotería Chontico Día: una tradición que crece en todo el país

El Chontico Día no es solo un sorteo, es parte de la rutina en varias regiones de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde se ha convertido en una costumbre diaria. Allí, miles de jugadores esperan con ilusión cada resultado, viendo en sus números favoritos la oportunidad de cambiar la suerte. La cercanía del juego, sumada a la frecuencia diaria de los sorteos, lo han hecho parte de la vida cotidiana.

A esto se suma la facilidad para jugar. Los puntos de venta oficiales están en casi todos los rincones: barrios, terminales y hasta tiendas locales. Además, con las plataformas digitales, ahora es posible participar desde cualquier ciudad del país sin salir de casa. Así, tanto en Bogotá, Medellín o Barranquilla como en los pueblos más pequeños, el Chontico Día sigue ganando seguidores.

Más allá de la geografía, todos los jugadores comparten la misma ilusión: que esas cuatro -o cinco- cifras se conviertan en la llave de una buena noticia. Es esa mezcla de tradición, accesibilidad y emoción la que mantiene vivo el atractivo del Chontico Día en Colombia.