Aquí podrás mirar el resultado del Sorteo Chontico Día con información clara, verificada y actualizada en tiempo real. Si hiciste tu jugada hoy o simplemente sigues el sorteo por costumbre, este espacio te permitirá revisar tu número con total confianza y descubrir si este domingo te trae una buena noticia para cerrar la semana con optimismo.

Con noviembre avanzando y las celebraciones de fin de año cada vez más cerca, la emoción por conocer el resultado del Chontico Día se intensifica. Para muchos, este sorteo dominical se ha convertido en un pequeño ritual que acompaña el almuerzo familiar, la conversación en casa o el descanso después de la misa o el mercado. Este domingo 23 de noviembre no es la excepción: todos están atentos a la combinación ganadora que podría transformar la jornada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 23 de Noviembre 2025

Este domingo 23 de noviembre llega con la calma y el ritmo pausado que caracteriza al último día de la semana, un momento perfecto para poner en pausa las rutinas y disfrutar de actividades más tranquilas. Entre esas costumbres dominicales, muchos jugadores reservan unos minutos para seguir el Sorteo Chontico Día, un clásico del chance colombiano que cada mediodía despierta ilusión y expectativa en miles de hogares.

Número Ganador: 5298

Y la 5ta Balota: 0.

Probabilidades reales de ganar en el Chontico Día

Las posibilidades de acierto en el Chontico Día dependen del número de cifras que coincidan con el resultado oficial y del orden en que aparezcan. El premio mayor -que se obtiene al acertar las cuatro cifras exactas– tiene una probabilidad de 1 en 10.000, pues existen justamente 10.000 combinaciones distintas entre el 0000 y el 9999.

A medida que disminuye la cantidad de cifras necesarias para ganar, las probabilidades mejoran. Acertar únicamente la última cifra tiene una probabilidad de 1 en 10, mientras que lograr las dos últimas cifras en el orden correcto equivale a una probabilidad de 1 en 100. Este diseño escalonado permite que más jugadores tengan oportunidades reales de recibir un premio, incluso cuando no se obtiene la combinación completa.

Gracias a esta estructura de aciertos parciales, el sorteo mantiene su atractivo: cada jugada conserva algún nivel de expectativa, lo que hace del Chontico Día una modalidad dinámica y cercana para quienes disfrutan participar a diario.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 17 al sábado 22 de noviembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 17 de noviembre: 3832-0.

3832-0. Martes 18 de noviembre: 8053-7.

8053-7. Miércoles 19 de noviembre: 2691-8.

2691-8. Jueves 20 de noviembre: 7578-7.

7578-7. Viernes 21 de noviembre: 2922-3.

2922-3. Sábado 22 de noviembre: 7036-6.

El lunes 24 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.