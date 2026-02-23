Este lunes 23 de febrero ya se publicó el resultado oficial del Chontico Día, y si jugaste, este es tu momento. Arrancar semana revisando el número ganador se ha vuelto parte del ritual: café en mano, celular listo y comparación cifra por cifra para ver si el lunes trae sorpresa.

El Chontico Día en Colombia sigue marcando la 1:00 p.m. como esa hora clave en la que todo puede cambiar. Hoy, el resultado verificado del 23 de febrero concentra la atención de quienes eligieron su combinación pensando en empezar la semana con buena energía (y ojalá con premio).

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 23 de Febrero 2026

Aquí tienes el resultado del Chontico Día lunes 23 de febrero, con las cifras oficiales confirmadas, para que hagas match con tu número en segundos. Sin vueltas, sin buscar en mil lados: revisa y descubre si este lunes fue el tuyo.

Número Ganador: 5243

Y la 5ta Balota: 8.

5ta Balota del Chontico Día: súbele el nivel a tu jugada

El Chontico Día no se queda solo en las cuatro cifras clásicas. Con la 5ta Balota, tienes una opción extra para aumentar la emoción y apuntarle a premios mucho más grandes sin cambiar la base del juego. Es una modalidad adicional que complementa tu número habitual y que puede multiplicar de forma significativa lo que inviertes.

Puedes jugarla de dos formas. En Directo (Quinta Libre), si aciertas las cinco cifras en el orden exacto, el premio puede llegar hasta 38.000 veces lo invertido; incluso si solo coincide la última cifra, recuperas tu dinero. En Combinado, el orden no importa: si las cinco cifras aparecen, recibes 100 veces tu jugada. Con valores desde $10.000, esta opción abre la puerta a premios que pueden superar los $300 millones, siempre bajo el respaldo de Gane SuperGIROS.

Chontico Día: fácil de jugar y con más caminos para ganar

El Chontico Día en Colombia se mantiene como uno de los sorteos favoritos por su dinámica simple: eliges cuatro cifras, defines cuánto vas a jugar y esperas el resultado oficial. Si tu número coincide exactamente, el premio mayor paga 4.500 veces la inversión, una proporción que mantiene la expectativa activa todos los días.

Además, no todo depende del pleno. El sistema reconoce aciertos parciales -tres, dos o una cifra final-, lo que significa que cada tiquete tiene más de una posibilidad de generar premio. Esa combinación de sencillez, frecuencia diaria y múltiples opciones de ganar es lo que hace que el Chontico Día siga siendo parte del plan cotidiano de miles de jugadores en el país.