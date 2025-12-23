El martes 23 de diciembre avanza con el ritmo propio de la semana y la expectativa de quienes siguen cada jornada del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados en Colombia. En una fecha marcada por los preparativos de fin de año y las actividades cotidianas, revisar el resultado confirmado del Chontico Día se convierte en una búsqueda habitual para miles de jugadores.

Cada edición del sorteo Chontico Día en Colombia mantiene viva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada repetida, una corazonada o un número elegido con anticipación. Este martes 23 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 23 de Diciembre 2025

A continuación podrás consultar el resultado oficial del sorteo Chontico Día del martes 23 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada número con calma.

Número Ganador: 8155

Y la 5ta Balota: 6

Multiplica la emoción con la 5ta Balota del Chontico Día

El Chontico Día no se queda únicamente en la jugada tradicional de cuatro cifras. También incluye la 5ta Balota, una modalidad adicional que se ha vuelto muy atractiva porque suma emoción y amplía las opciones de premio. Con una inversión desde $500 pesos, esta alternativa permite competir por pagos que multiplican la inversión, sin cambiar la esencia del sorteo principal.

Su funcionamiento es fácil: eliges cinco cifras y defines la modalidad. En Directo, debes acertar las cinco en el orden exacto para llevarte el premio mayor, y si solo coincide la última cifra, recuperas el valor jugado. En Combinado, el orden no cuenta: si salen las cinco cifras, el premio equivale a 100 veces lo jugado. Son dos caminos pensados para diferentes estilos de juego, combinando riesgo y recompensa.

Con reglas sencillas, premios llamativos y respaldo oficial, la 5ta Balota del Chontico Día se ha convertido en una opción ideal para quienes quieren subirle la intensidad a su jugada. Es una forma práctica y segura de darle más emoción al sorteo diario y mantener viva la ilusión de ganar.

Qué hacer si ganaste en la lotería Chontico Día

Si tu jugada resultó ganadora en el Chontico Día, lo primero es confirmar el resultado a través de canales oficiales, como la página web, redes verificadas o puntos de venta autorizados. Allí podrás identificar si obtuviste el premio mayor o alguna categoría por coincidencia parcial.

Ten presente que existe un plazo para reclamar y, si se deja pasar, se pierde el derecho al cobro. Por eso, si verificas que ganaste, lo mejor es actuar a tiempo y acercarte a un punto autorizado para iniciar el proceso dentro del periodo establecido.

El Chontico Día es emoción, pero también puede convertirse en una recompensa real. Revisar el resultado, guardar el tiquete y reclamar a tiempo son los pasos clave para que la suerte se traduzca en premio.