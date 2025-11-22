Aquí ya puedes ver el resultado del Chontico Día, presentado con claridad, actualización inmediata y total confiabilidad para que revises tu jugada sin demoras. Si participaste en el sorteo o simplemente sigues los resultados por costumbre, este espacio te ofrece la información oficial del sábado 22 de noviembre para que descubras si la mañana trajo una buena noticia para ti.

Noviembre avanza y cada sorteo parece cargarse de más expectativa. Para miles de jugadores, el Chontico Día es parte de la rutina de los sábados, un ritual que combina ilusión, tradición y la emoción de descubrir si la suerte decide sorprenderlos justo al comenzar el fin de semana. El sábado 22 de noviembre no es la excepción: el interés por conocer el número ganador crece desde antes del mediodía y se convierte en tema de conversación en casas, negocios y redes sociales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 22 de Noviembre 2025

Este sábado 22 de noviembre llega con el ambiente propio del fin de semana: menos prisa, más calma y ese momento perfecto para dedicar unos minutos a revisar el resultado del Chontico Día, uno de los sorteos más seguidos del Valle del Cauca y de varias regiones del país. Mientras muchos aprovechan la mañana para descansar o hacer planes, otros están atentos a la combinación ganadora que podría transformar su día desde temprano.

Número Ganador: 7036

Y la 5ta Balota: 6

La 5ta Balota del Chontico Día: una modalidad extra para quienes buscan más emoción

El Chontico Día no se limita a su tradicional sorteo de cuatro cifras: también ofrece la opción de participar en la 5ta Balota, una modalidad adicional que ha ganado fuerza entre los jugadores que buscan aumentar sus posibilidades sin realizar grandes inversiones. Desde $500 pesos, es posible participar en una jugada que puede multiplicar el valor jugado hasta 38.000 veces, convirtiéndose en una alternativa atractiva para quienes disfrutan del azar con un toque extra de intensidad.

La mecánica es muy sencilla y se divide en dos modalidades: Directo y Combinado. En el modo Directo, el objetivo es acertar las cinco cifras exactamente en el orden en que aparecen; si lo haces, obtienes el premio mayor, y si solo coincide la última cifra, recuperas tu inversión. En el modo Combinado, el orden no influye: basta con que las cinco cifras estén presentes para obtener un pago equivalente a 100 veces lo invertido. Una opción que complementa el sorteo principal y suma emoción a cada participación.

Gracias a su claridad, respaldo oficial y transparencia, la 5ta Balota se ha consolidado como una modalidad perfecta para quienes buscan ampliar sus oportunidades con una inversión mínima. Es ese componente extra que potencia la emoción diaria del Chontico Día y ofrece más caminos para ganar.

Cómo comprobar si ganaste en el sorteo del Chontico Día

Revisar si tu número fue premiado en el Chontico Día es un proceso fácil y rápido. El sorteo define un número ganador de cuatro cifras, y quienes logran acertarlo exactamente en el orden correcto reciben el premio mayor. Sin embargo, el sistema de pagos ofrece más posibilidades: también otorga premios por coincidencias parciales, lo que permite ganar incluso sin tener la combinación completa.

Si tu jugada coincide con las últimas tres cifras, con las dos finales o incluso solo con la última cifra, puedes recibir un premio proporcional al valor jugado. Este esquema escalonado es uno de los mayores atractivos del sorteo, ya que incrementa las opciones de obtener una recompensa y convierte pequeñas coincidencias en buenas noticias para los participantes.

Para confirmar si fuiste uno de los ganadores, es importante consultar el resultado oficial del Chontico Día a través de los canales autorizados o en puntos de venta confiables. Comparar tu combinación con el número sorteado -desde coincidencias totales hasta parciales- te permitirá saber rápidamente si tu jugada resultó afortunada.