Este domingo 22 de febrero, ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos esperados de la jornada en Colombia durante el fin de semana. Con el cierre de la jornada, la expectativa se concentra en conocer la combinación ganadora y confirmar si la suerte acompañó la jugada de hoy.

El Chontico Día en Colombia mantiene su tradición diaria y reúne a miles de participantes que buscan el resultado del 22 de febrero para validar su apuesta con información clara y verificada. Cada domingo, la consulta del número ganador se convierte en un momento clave para quienes siguen de cerca el sorteo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 22 de Febrero 2026

Si hoy te la jugaste, este es tu checkpoint: aquí está la combinación ganadora del Chontico Día domingo 22 de febrero, con el resultado oficial ya validado en Colombia. Haz match con tus cifras ahora mismo y descubre si este domingo terminó con premio; abajo tienes las cifras oficiales de la jornada listas para comparar.

Número Ganador: 4025

Y la 5ta Balota: 5.

Recomendaciones para los jugadores de la lotería Chontico Día

Antes de jugar al Chontico Día, lo ideal es definir cuánto dinero estás dispuesto a invertir y mantenerte firme en ese límite. Invertir solo lo que puedes permitirte perder evita que el juego afecte tus finanzas personales o familiares y ayuda a que la experiencia siga siendo entretenida, no una carga.

También es saludable hacer pausas y revisar cómo te estás sintiendo frente al juego. Si notas ansiedad o impulso por recuperar pérdidas, es momento de detenerte. Mantener el control y entender el sorteo como una forma de diversión -y no como una solución económica- es la clave para disfrutarlo con responsabilidad.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 16 al sábado 21 de febrero

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 16 de febrero: 2254-8.

Martes 17 de febrero: 5566-5.

Miércoles 18 de febrero: 1919-8.

Jueves 19 de febrero: 8976-3.

Viernes 20 de febrero: 7972-8.

Sábado 21 de febrero: 6131-3.

El lunes 23 de febrero será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.