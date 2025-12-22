El lunes 22 de diciembre avanza con el ritmo propio del inicio de semana y la expectativa de quienes siguen cada jornada del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados en Colombia. En una fecha marcada por la cercanía de las celebraciones de fin de año y las actividades cotidianas, conocer el resultado del sorteo Chontico Día se convierte en una consulta habitual para miles de jugadores.

Cada edición del Chontico Día en Colombia renueva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada de costumbre, una corazonada especial o un número elegido con anticipación. Este lunes 22 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples formas de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 22 de Diciembre 2025

A continuación, podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día del lunes 22 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada número con calma, porque en el Chontico Día, cada sorteo es una nueva oportunidad.

Número Ganador: 5977

Y la 5ta Balota: 6

La 5ta Balota del Chontico Día: una alternativa que suma emoción al sorteo

El Chontico Día va más allá del tradicional juego de cuatro cifras y ofrece una modalidad adicional que ha ganado gran aceptación entre los jugadores: la 5ta Balota. Esta jugada complementaria incorpora un nivel extra de expectativa y abre la puerta a premios de alto impacto con una inversión muy baja. Con montos desde $500 pesos, los participantes pueden aspirar a pagos que llegan hasta 38.000 veces lo invertido, convirtiéndola en una de las opciones más atractivas del chance.

Así se juega la 5ta Balota del Chontico Día

La dinámica es simple y accesible. El jugador selecciona cinco cifras y elige la modalidad en la que desea participar. En Directo, el objetivo es acertar las cinco cifras en el orden exacto para obtener el premio mayor; si solo coincide la última cifra, se recupera el dinero jugado. En Combinado, el orden deja de ser clave: si las cinco cifras aparecen, el pago corresponde a 100 veces el valor jugado. Esta versatilidad hace que cada jugada mantenga la emoción hasta el final.

Con el paso del tiempo, la 5ta Balota del Chontico Día se ha posicionado como una de las modalidades favoritas entre los jugadores habituales, especialmente aquellos que buscan variar su experiencia sin alejarse del juego tradicional. Sus reglas claras, premios llamativos y respaldo oficial han fortalecido la confianza del público.

Más que un complemento, la 5ta Balota refleja la evolución del Chontico Día: una opción que conserva su esencia, pero multiplica las posibilidades de ganar. En cada sorteo, demuestra que una inversión pequeña también puede convertirse en una gran recompensa.