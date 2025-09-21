Empezamos el domingo con el resultado oficial del sorteo Chontico Día en Colombia del 21 de septiembre. Llega la emoción a miles de jugadores que esperaban con ilusión esta jornada. Como cada tarde, este sorteo se convierte en protagonista en todo el país, ofreciendo la oportunidad de transformar una jugada en una gran noticia.

El sorteo Chontico Día del 21 de septiembre forma parte de una tradición diaria que ha logrado consolidarse entre los juegos de chance más seguidos en Colombia. Su sistema de premios escalonados permite ganar no solo con el acierto completo, sino también con coincidencias parciales, lo que aumenta las posibilidades y mantiene viva la expectativa en cada jugada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 21 de Septiembre 2025

Acá encontrarás de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, junto con la información necesaria para verificar tu número. Si participaste en el sorteo de este domingo 21 de septiembre, este es el momento de comprobar tu jugada y descubrir si la fortuna estuvo de tu lado.

Número ganador: 5461

5ta Balota: 9.

Lotería Chontico Día: tradición, innovación y compromiso social

A lo largo del tiempo, el Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más cercanos a los colombianos, no solo por sus premios, sino también por su capacidad de evolucionar con las nuevas formas de jugar. Hoy es posible consultar los resultados en línea, seguirlos en redes sociales o incluso verificarlos desde aplicaciones móviles, lo que lo mantiene vigente entre las nuevas generaciones sin dejar de lado su esencia tradicional.

Pero el impacto del Chontico Día va mucho más allá del entretenimiento. Una parte significativa de los recursos que genera se destina a programas sociales y de salud en el Valle del Cauca, convirtiéndose en un motor de apoyo para comunidades que se benefician directamente de su operación. Cada jugada representa, al mismo tiempo, una oportunidad de ganar y una forma de aportar al bienestar colectivo.

Por eso, para miles de personas, jugar al Chontico Día es más que una apuesta: es ser parte de una tradición que mezcla emoción con responsabilidad social. Cada número jugado conecta el pasado con el presente, y contribuye a que esta costumbre siga viva y con impacto en el futuro de la región y del país.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: resultados del lunes 15 al sábado 20 de septiembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 15 de septiembre: 1467-0.

1467-0. Martes 16 de septiembre: 2562-0.

2562-0. Miércoles 17 de septiembre: 4170-6.

4170-6. Jueves 18 de septiembre: 3913-3.

3913-3. Viernes 19 de septiembre: 0652-8.

0652-8. Sábado 20 de septiembre: 1936-2.

El lunes 22 de septiembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.