El martes 21 de octubre trae consigo una nueva jornada del sorteo Chontico Día, una cita imperdible para sus jugadores que cada mediodía viven la emoción de este tradicional juego de chance en Colombia. Nacido en el Valle del Cauca, el Chontico se ha convertido en una costumbre nacional, un momento de ilusión que se repite todos los días y que une a familias, vecinos y amigos en torno al deseo compartido de acertar las cuatro cifras ganadoras.

En este artículo podrás revisar el resultado oficial del Chontico Día de hoy, martes 21 de octubre, con la información confirmada por los canales autorizados. Aquí encontrarás los números ganadores actualizados para verificar tu jugada y descubrir si la suerte estuvo de tu lado en este nuevo sorteo. Recuerda que el sorteo se realiza a la 1:00 p.m. y sus resultados se publican minutos después a través de medios oficiales, garantizando total transparencia y confianza.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 21 de Octubre 2025

El Chontico Día sigue destacando entre las loterías y chances del país por su frecuencia diaria, su accesibilidad y su sistema de premios flexibles, que ofrecen recompensas tanto por aciertos totales como por coincidencias parciales. Esta combinación lo ha convertido en un referente del juego responsable y entretenido en Colombia, donde cada número jugado representa no solo una jugada, sino también una historia, una esperanza y un motivo para celebrar.

Número Ganador: 8243

Quinta Balota: 9

Diferencias entre el Chontico Día y el Chontico Noche

El Chontico Día y el Chontico Noche pertenecen al mismo sistema de chance, comparten las mismas reglas y ofrecen idénticos premios, pero se realizan en horarios diferentes. El primero tiene lugar todos los días a la 1:00 p.m., mientras que el segundo se juega a las 7:00 p.m., permitiendo a cada participante elegir el momento que mejor se adapte a su rutina. Esta doble jornada amplía las oportunidades de jugar y mantiene viva la emoción a lo largo del día.

La mecánica es igual en ambas versiones: cada jugador selecciona una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, define el valor de su inversión y espera los resultados oficiales. El premio mayor se obtiene al acertar las cuatro cifras en el orden exacto, aunque también hay pagos por coincidencias parciales, lo que aumenta las posibilidades de ganar. En esencia, lo que distingue al Chontico Día del Chontico Noche es únicamente el horario, no las reglas ni el sistema de premiación.

La preferencia entre jugar en la tarde o en la noche depende de la costumbre y estilo de cada persona. Algunos jugadores disfrutan de la expectativa durante el día, mientras otros prefieren cerrar la jornada con la emoción del sorteo nocturno. En ambos casos, el Chontico se mantiene como una tradición popular que combina accesibilidad, emoción y transparencia en cada edición.

Qué diferencia al Chontico de otras loterías en Colombia

El Chontico se destaca frente a otras loterías colombianas por su flexibilidad y cercanía con el jugador. A diferencia de los billetes con números fijos, aquí cada participante elige libremente su combinación de cuatro cifras y el monto que desea invertir, creando una experiencia personalizada que conecta el juego con momentos significativos o intuiciones personales.

Otra característica que lo distingue es su frecuencia diaria, con dos sorteos -al mediodía y en la noche- que ofrecen resultados inmediatos. Mientras las loterías tradicionales se celebran una o dos veces por semana, el Chontico mantiene la emoción constante, multiplicando las oportunidades de participar y ganar.

Finalmente, su sistema de premios escalonado lo hace más inclusivo. No solo se premian las coincidencias totales, sino también los aciertos parciales, permitiendo disfrutar de pequeñas victorias sin necesidad de acertar toda la combinación. Esta fórmula de simplicidad, rapidez y accesibilidad ha consolidado al Chontico como uno de los sorteos más queridos y representativos de Colombia.