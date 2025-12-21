El domingo 21 de diciembre llega con el ambiente tranquilo del cierre de semana y la posibilidad de conocer el resultado del sorteo Chontico Día, uno de los sorteos más consultados en Colombia. En una fecha marcada por planes familiares y momentos de descanso, revisar el resultado del Chontico Día se convierte en una costumbre para miles de jugadores que esperan confirmar si su número fue el ganador.

Cada edición del sorteo Chontico Día mantiene viva la ilusión de acertar, ya sea por una jugada habitual, una corazonada o un número elegido al azar. Este domingo 21 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definen a los ganadores, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso sin necesidad de acertar el número completo.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 21 de Diciembre 2025

Acá podrás consultar el número ganador confirmado del Chontico Día del domingo 21 de diciembre, con la información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada cifra con calma, porque en el Chontico Día, cada sorteo es una nueva oportunidad.

Número Ganador: 3285

Y la 5ta Balota: 4.

Así funciona la distribución de premios en el Chontico Día

El Chontico Día se ha ganado un lugar destacado entre los juegos de chance en Colombia gracias a un sistema de premios progresivo que amplía las opciones de ganar en cada sorteo. La mecánica es simple: el jugador selecciona cuatro cifras y define el valor de su apuesta. En la modalidad Directo, acertar las cuatro cifras en el orden exacto da acceso al premio mayor, equivalente a 4.500 veces lo jugado, uno de los pagos más altos del chance colombiano.

Más allá del acierto completo, el sorteo también reconoce coincidencias parciales, lo que permite obtener premio incluso sin atinarle a todas las cifras. Acertar las tres últimas cifras paga 400 veces lo apostado en Directo o 83 veces en Combinado. Si solo coinciden las dos cifras finales, el pago es de 50 veces la inversión, y cuando únicamente acierta la última cifra, el jugador recibe 5 veces el valor jugado.

Este esquema hace que el Chontico Día sea un juego más dinámico y accesible, en el que cada sorteo mantiene viva la expectativa. Su frecuencia diaria, junto con reglas claras y respaldo oficial, ha convertido al juego en una tradición para miles de colombianos, que día tras día confían en que un número puede marcar la diferencia.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 15 al sábado 20 de diciembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 15 de diciembre: 2080-3.

Martes 16 de diciembre: 9146-1.

Miércoles 17 de diciembre: 7482-6.

Jueves 18 de diciembre: 0956-6.

Viernes 19 de diciembre: 4446-9.

Sábado 20 de diciembre: 7458-9.

El lunes 22 de diciembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.