Muchos jugadores atentos al resultado oficial del sorteo Chontico Día en Colombia del sábado 20 de septiembre, que ya fue publicado. Como cada tarde, este sorteo se convierte en protagonista de la jornada, llenando de expectativa a quienes confían en sus cifras favoritas para transformar una jugada en una gran noticia.

El sorteo Chontico Día del 20 de septiembre forma parte de una tradición que emociona a los colombianos a diario. Su sistema de premios escalonados, que incluye recompensas tanto para aciertos exactos como parciales, lo ha consolidado como una de las opciones de chance más seguidas en el país. Este sábado no fue la excepción, y la combinación ganadora volvió a despertar ilusión en los hogares.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 20 de Septiembre 2025

En este artículo encontrarás de manera clara y confiable el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, con toda la información necesaria para verificar tu jugada. Si participaste en la edición de este sábado 20 de septiembre, este es el momento de comprobar tu número y descubrir si la suerte estuvo de tu lado.

Número ganador: 1936

5ta Balota: 2

La 5ta Balota de la lotería Chontico Día: una alternativa para ganar más

El Chontico Día ofrece a sus jugadores la posibilidad de sumar emoción con la 5ta Balota, una modalidad adicional que funciona de manera paralela al sorteo principal. Con una inversión mínima de $500 pesos, esta opción permite aspirar a premios que alcanzan hasta 38.000 veces lo jugado, sin modificar la dinámica clásica de cuatro cifras que caracteriza al sorteo.

El sistema es muy sencillo. En la modalidad Directo, el reto es acertar las cinco cifras en el orden exacto para obtener el premio mayor; incluso si solo coincide la última cifra, recuperas lo jugado. En la opción Combinado, el orden de las cifras no importa: basta con que aciertes las cinco para ganar 100 veces tu inversión. Una jugada extra, simple y atractiva, que multiplica tus oportunidades sin restar transparencia al sorteo tradicional.

Gracias a su bajo costo, reglas claras y el respaldo de operadores oficiales, la 5ta Balota se ha posicionado como una opción confiable y accesible. Es ideal tanto para jugadores experimentados que quieren ampliar sus posibilidades como para quienes apenas inician en el mundo del chance, convirtiéndose en un complemento perfecto del Chontico Día.

Jugar la lotería Chontico Día desde cualquier ciudad de Colombia

Aunque nació en el Valle del Cauca, hoy el Chontico Día llega a todo el país gracias a su red de puntos de venta autorizados y plataformas digitales avaladas. Esto permite que jugadores de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali o Cartagena puedan participar de manera fácil y segura, siempre que lo hagan a través de canales oficiales.

La recomendación principal es verificar que el punto de venta o la aplicación utilizada estén certificados, ya que jugar en canales no autorizados puede invalidar tu número o impedir el cobro en caso de resultar ganador.

Con su presencia nacional, el Chontico Día se ha convertido en una tradición diaria que combina confianza, accesibilidad y emoción. Hoy, participar en este sorteo es posible desde cualquier región de Colombia, manteniendo intacta la esencia de un juego cercano y lleno de expectativa.