En este espacio encontrarás el resultado oficial ya confirmado del Chontico Día, presentado de forma clara, actualizada y confiable para que puedas verificar tu jugada sin demoras. Si participaste en el sorteo o simplemente deseas estar informado, aquí podrás revisar tu número y saber de inmediato si este jueves trajo consigo una buena noticia para cerrar la mañana con ilusión.

A medida que avanza noviembre, el interés por cada sorteo se intensifica. Para muchos, revisar el resultado oficial del Chontico Día se convierte en un ritual que acompaña el almuerzo, la conversación de oficina o incluso el descanso de quienes están en casa. Hoy, jueves 20 de noviembre, la expectativa está servida: la combinación ganadora ya fue revelada, y con ella llega la emoción de descubrir si la suerte decidió tocar a tu puerta.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 20 de Noviembre 2025

Este jueves 20 de noviembre llega con ese momento especial que muchos colombianos reservan al mediodía: el sorteo de la Lotería Chontico Día. Mientras la ciudad avanza entre diligencias, estudio y trabajo, miles de jugadores hacen una pausa para seguir de cerca uno de los juegos de chance más tradicionales del país y esperar el número que podría transformar su jornada.

Número Ganador: 7578

Y la 5ta Balota: 7

Regiones de Colombia en que el sorteo del Chontico Día es más popular

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del país, con un arraigo especialmente fuerte en el suroccidente colombiano. Su corazón está en el Valle del Cauca, donde ciudades como Cali, Palmira, Buga y Buenaventura lo han convertido en parte de su identidad cotidiana. Allí, el sorteo de la 1:00 p.m. no es solo un juego: es un hábito cultural que reúne a miles de personas cada mediodía.

Gracias a su horario fijo, su dinámica sencilla y la posibilidad de ganar tanto por aciertos exactos como por coincidencias parciales, el Chontico Día se ha integrado a la rutina de quienes buscan un momento de emoción y entretenimiento diario. Su respaldo institucional y la transmisión constante de los resultados han fortalecido la confianza del público y consolidado su presencia en la región.

Más allá del Valle, otras zonas del país también han adoptado el sorteo con entusiasmo. En el Eje Cafetero, ciudades como Pereira, Armenia y Manizales han incrementado su participación, atraídas por un formato ágil, accesible y con múltiples oportunidades de premio. En esta región, donde la tradición del chance sigue siendo muy fuerte, el Chontico Día ha logrado conectar con el ritmo y la cultura local.

Costo de participación en la lotería Chontico Día

Uno de los factores que explican su amplia acogida es la posibilidad de elegir cuánto invertir. Jugar al Chontico Día es accesible desde $600 pesos, y quienes deseen aumentar su jugada pueden invertir hasta $60.000 pesos por combinación. Esta flexibilidad permite que el juego se adapte a diferentes presupuestos, desde jugadores ocasionales hasta quienes participan día tras día.

Este modelo democratiza la participación y evita barreras económicas, permitiendo que cada persona decida el nivel de riesgo que quiere asumir. Así, el Chontico Día mantiene su esencia: un sorteo diario, cercano y emocionante que se ajusta a los distintos estilos de juego y a las realidades económicas de todos sus participantes.