Este viernes 20 de febrero, ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Día, uno de los datos relevantes de la jornada de cierre de la semana. Con cada jornada, la expectativa se renueva y miles de participantes revisan si su combinación coincide con el número ganador del sorteo de hoy.

El Chontico Día en Colombia mantiene su ritmo diario y convoca a quienes buscan el resultado del 20 de febrero para validar su jugada con información clara y verificada. La confirmación de las cifras ganadoras marca el momento clave para comprobar cada jugada y saber si la suerte acompañó en esta nueva edición.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 20 de Febrero 2026

¿Jugaste hoy? Aquí tienes el número ganador del Chontico Día viernes 20 de febrero, con el resultado ya confirmado en Colombia y publicado oficialmente. Revisa tu combinación en cuestión de segundos y consulta las cifras oficiales de la jornada sin vueltas ni esperas.

Número Ganador: 7972

Y la 5ta Balota: 8.

5ta Balota del Chontico Día: más opciones para elevar tu jugada

El Chontico Día complementa su jugada tradicional de cuatro cifras con la 5ta Balota, una modalidad adicional que ha ganado espacio por su simplicidad y atractivo potencial de premio. Con inversiones desde $500 pesos, esta alternativa permite competir por pagos que pueden multiplicar hasta 38.000 veces lo invertido, sin modificar la estructura del sorteo principal. Es una forma práctica de añadir expectativa y ampliar las posibilidades en cada jornada.

La 5ta Balota ofrece dos maneras de participar. En Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto otorga el premio mayor y, si solo coincide la última cifra, se recupera la inversión. En Combinado, el orden no influye: si las cinco cifras aparecen en el resultado, el pago equivale a 100 veces la inversión. Esta flexibilidad la hace atractiva tanto para quienes buscan grandes recompensas como para quienes prefieren un margen mayor de acierto.

Cómo participar en el Chontico Día y consultar resultados oficiales

Jugar al Chontico Día en Colombia es sencillo: basta con acudir a un punto autorizado, elegir cuatro cifras (o permitir que el sistema las asigne), definir el valor de la jugada y conservar el comprobante. Si quieres ampliar tus opciones, puedes activar la 5ta Balota al momento de realizar la jugada.

El sorteo se lleva a cabo todos los días a la 1:00 p.m., bajo un proceso supervisado que garantiza transparencia. Para confirmar las cifras ganadoras, consulta siempre los canales oficiales, como la página web del operador o sus redes verificadas. Así podrás validar si obtuviste el premio mayor o algún pago por coincidencias parciales con total confianza.