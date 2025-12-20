En medio de planes familiares, compras de fin de año y momentos de descanso, conocer el resultado del Chontico Día del sábado 20 de diciembre se convierte en una rutina para miles de jugadores que mantienen viva la ilusión de ganar.

Cada edición de la lotería Chontico Día reúne a participantes de todo el país que confían en su número, ya sea por costumbre, por intuición o por una corazonada especial. En este sábado 20 de diciembre, la atención está puesta en las cifras que definirán a los ganadores, recordando que el sorteo ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 20 de Diciembre 2025

A continuación, podrás consultar el resultado oficial del Chontico Día del sábado 20 de diciembre, con la información clara y actualizada para que verifiques tu jugada sin complicaciones. Es el momento ideal para revisar cada cifra con calma, porque en el Chontico Día, cada sorteo es una nueva oportunidad.

Número Ganador: 7458

Y la 5ta Balota: 9

Chontico Día en directo: así puedes seguir el sorteo oficial por Telepacífico

El Chontico Día EN VIVO se ha convertido en un momento esperado por miles de jugadores en todo el país. Todos los días, Telepacífico transmite en directo el sorteo a la 1:00 p.m., permitiendo conocer el resultado oficial del Chontico Día de forma inmediata, sin intermediarios ni retrasos. Esta emisión refuerza la confianza en el juego y garantiza un proceso claro y transparente.

Seguir el sorteo del Chontico Día en tiempo real ofrece una experiencia distinta. Los jugadores pueden observar cada paso del procedimiento, desde el uso de las baloteras hasta la revelación del número ganador, lo que aporta tranquilidad y credibilidad al resultado final. La transmisión en vivo convierte el momento del sorteo en una cita diaria cargada de expectativa.

Horario del Chontico Día EN VIVO y alcance nacional en Colombia

La transmisión del Chontico Día EN VIVO por Telepacífico se realiza todos los días a la 1:00 p.m., convirtiéndose en una tradición para quienes siguen el chance como parte de su rutina. Gracias a este horario fijo, los jugadores saben exactamente cuándo conectarse para conocer el resultado oficial.

Además, al tratarse de una señal oficial y abierta, personas de diferentes regiones de Colombia pueden seguir el sorteo y verificar el resultado con total confianza. De esta manera, el Chontico Día mantiene su esencia: un juego cercano, transparente y emocionante, que cada día renueva la ilusión de ganar