El Chontico Día en Colombia volvió a despertar la expectativa de miles de jugadores este jueves 2 de octubre, fecha en la que se celebró un nuevo sorteo cargado de emoción y esperanza. Como cada jornada, jugadores de todo el país confiaron en sus cifras favoritas con la ilusión de alcanzar el premio mayor.

El resultado oficial del Chontico Día del jueves 2 de octubre ya está disponible y, como es habitual, trae consigo la confirmación de los números ganadores. Este sorteo, que se realiza diariamente a la 1:00 p.m., se ha consolidado como una de las opciones de chance más populares del país gracias a su sencillez, transparencia y atractiva estructura de premios.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 2 de Octubre 2025

Para quienes siguen fielmente cada edición, este resultado del Chontico Día en Colombia representa más que una combinación de cifras: es la oportunidad de soñar, celebrar y mantener viva la tradición de un juego que ya hace parte de la rutina de muchos colombianos. Aquí podrás verificar si la suerte estuvo de tu lado en esta jornada de jueves.

Número Ganador: 3419

5ta Balota: 6

Zonas de Colombia en las que la lotería Chontico Día tiene mayor acogida

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los sorteos más reconocidos en el país, con una presencia especialmente fuerte en el suroccidente colombiano. Su epicentro está en el Valle del Cauca, donde ciudades como Cali, Palmira, Buga y Buenaventura lo viven como parte de su tradición cultural. En esta región, más que un simple juego de azar, el sorteo de la 1:00 p. m. se ha convertido en un hábito diario que conecta con la comunidad y refuerza la identidad local.

La cita fija del mediodía lo ha hecho parte de la rutina de miles de colombianos, quienes encuentran en este sorteo una opción confiable, cercana y emocionante. La posibilidad de ganar tanto con aciertos exactos como con coincidencias parciales, sumado al respaldo de canales oficiales, ha consolidado al Chontico Día como una alternativa atractiva para quienes disfrutan del chance día tras día.

Si bien el Valle es su principal bastión, otras regiones del país también lo han adoptado con entusiasmo. En el Eje Cafetero, ciudades como Pereira, Armenia y Manizales han visto crecer la participación en este sorteo, seducidas por un formato ágil, accesible y con múltiples oportunidades de premio. Allí, la tradición del chance sigue muy viva, y el Chontico Día ha sabido adaptarse al ritmo y estilo de vida de sus jugadores.

Precio para jugar en el sorteo del chance Chontico Día

Una de las razones que explican su popularidad es la libertad de definir el valor de la jugada. Participar en el Chontico Día es posible desde $600 pesos, y quienes deseen ampliar sus posibilidades pueden invertir hasta $60.000 pesos en una sola combinación. Esta flexibilidad permite que el juego esté al alcance tanto de quienes buscan probar suerte de manera ocasional como de los más constantes.

Este modelo de participación lo hace inclusivo y cercano, sin imponer montos rígidos que limiten el acceso. Cada jugador decide cuánto quiere arriesgar y ajusta su jugada a su propio presupuesto. Así, el Chontico Día mantiene intacta su emoción diaria, convirtiéndose en un sorteo que se adapta a todos los estilos de juego y a las distintas realidades económicas de sus participantes.