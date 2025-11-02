El resultado oficial del sorteo Chontico Día del domingo 2 de noviembre en Colombia ya está disponible, trayendo emoción y esperanza a miles de jugadores que comenzaron el mes confiando en su número de la suerte. En esta jornada de domingo, el país vuelve a vibrar con uno de los sorteos más tradicionales del chance, donde cada cifra extraída representa la posibilidad de transformar un simple boleto en una historia de fortuna. Con la transparencia y confianza que caracterizan al Chontico Día, el sorteo se realizó bajo la supervisión de las autoridades competentes y fue transmitido en directo por Telepacífico.

El Chontico Día es mucho más que un juego: es una costumbre arraigada en diferentes regiones del país, especialmente en el Valle del Cauca, donde cada jornada se vive con emoción. Su sistema de premios escalonado permite ganar de distintas formas, ya sea acertando las cuatro cifras exactas o coincidiendo parcialmente con el número oficial. Por eso, cada sorteo mantiene viva la ilusión, incluso en quienes no logran el acierto completo, demostrando que la suerte puede llegar en cualquier momento.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 2 de Noviembre 2025

Con este resultado del Chontico Día del 2 de noviembre, continúa la emoción del primer fin de semana del mes y se renuevan las expectativas para los próximos sorteos. Muchos jugadores aprovechan el comienzo de noviembre para probar nuevas combinaciones, seguir sus rituales de la suerte o simplemente disfrutar de la emoción de participar. Porque en el Chontico Día, cada número jugado es una oportunidad para empezar el mes con optimismo y, por qué no, con un premio en las manos.

Número Ganador: 0619

5ta Balota: 4.

Cómo se reparten los premios en el sorteo Chontico Día

El sorteo Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, y gran parte de su popularidad se debe a su sistema de premios escalonado, que multiplica las posibilidades de ganar. La dinámica es sencilla: el jugador elige cuatro cifras y define cuánto desea apostar. En la modalidad Directo, si las cuatro cifras coinciden en el mismo orden con el resultado oficial, el premio es impresionante: 4.500 veces el valor jugado, una recompensa que convierte cualquier acierto en un momento inolvidable.

Sin embargo, el Chontico Día no solo premia la coincidencia total. Su estructura contempla también premios parciales, lo que significa que se puede ganar incluso sin acertar las cuatro cifras exactas. Por ejemplo, quienes logran las tres últimas cifras reciben un pago de 400 veces lo apostado en Directo o 83 veces en Combinado. Si aciertas solo las dos últimas cifras, el premio equivale a 50 veces la inversión, y si únicamente coincide la última cifra, aún puedes ganar 5 veces el valor jugado.

Gracias a este modelo, el Chontico Día ofrece una experiencia más dinámica y accesible, manteniendo la emoción viva en cada sorteo. Su frecuencia diaria, reglas claras y respaldo oficial lo han convertido en una tradición para miles de jugadores en Colombia. Cada jornada representa una nueva oportunidad para probar la suerte y comprobar que, a veces, un solo número puede cambiarlo todo.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: lunes 27 de octubre al sábado 1 de noviembre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 27 de octubre: 8101-8.

8101-8. Martes 28 de octubre: 2599-4.

2599-4. Miércoles 29 de octubre: 5718-2.

5718-2. Jueves 30 de octubre: 3691-9.

3691-9. Viernes 31 de octubre: 1258-5.

1258-5. Sábado 1 de noviembre: 4395-3.

El lunes 3 de noviembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.