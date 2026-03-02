Este lunes 2 de marzo ya fue publicado el resultado oficial del Chontico Día, marcando el arranque de la semana con expectativa renovada. Inicio de semana, nuevas metas… y la misma ilusión de siempre: revisar si las cuatro cifras hicieron match y si el lunes empezó con premio incluido en Colombia.

La Lotería Chontico lunes 2 de marzo ya tiene número ganador confirmado, y miles de jugadores están comparando su combinación con el resultado para saber si la suerte estuvo de su lado. Es ese pequeño ritual de inicio de semana: abrir la página, mirar cifra por cifra y cruzar los dedos antes de seguir con la agenda.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Lunes 2 de Marzo 2026

Este es el espacio en el que encuentras el resultado del Chontico Día 2 de marzo en Colombia, con las cifras oficiales verificadas, listas para que revises tu jugada sin perder tiempo.

Número ganador: 2514

Y la 5ta Balota: 7.

Chontico Día: tradición que se vive en el suroccidente colombiano

El Chontico Día en Colombia no es solo un sorteo más: en el Valle del Cauca es parte del paisaje cotidiano. En ciudades como Cali, Palmira, Buga y Buenaventura, revisar el resultado de la 1:00 p.m. ya es un hábito que se comparte en casas, tiendas y conversaciones de barrio. No se trata únicamente del premio, sino de ese momento diario en el que la expectativa conecta a la gente.

Su cercanía nace de algo simple: reglas claras y frecuencia constante. Con sorteos al mediodía y en la noche, el Chontico se adapta a la rutina de quienes lo siguen con disciplina. Elegir cuatro cifras, decidir cuánto jugar y esperar el resultado oficial es un proceso accesible, pensado para distintos presupuestos y estilos de juego.

Con el tiempo, el Chontico Día se ha convertido en una expresión muy propia del chance regional. Cada número tiene historia: fechas especiales, intuiciones o recuerdos personales. Más que azar, es parte de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Resultado del Chontico Día del domingo 1 de marzo

El resultado oficial del Chontico Día del domingo 1 de marzo dejó como número ganador el 9426, combinación que definió la jornada y puso a miles de jugadores a revisar su jugada con atención. Como siempre, muchos confirmaron si hubo acierto total o coincidencias parciales según la tabla de premios.

En esta edición, la 5ta Balota fue el número 1, añadiendo un extra de emoción para quienes activaron esta modalidad complementaria. Con estos resultados, el Chontico Día reafirma su lugar como uno de los sorteos más representativos del suroccidente: dinámico, cercano y con ilusión renovada cada día.