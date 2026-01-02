El viernes 2 de enero marca el inicio de los primeros días hábiles del año y trae consigo la opción de conocer el resultado de la lotería Chontico Día, una cita habitual para miles de jugadores.

En esta fecha, el sorteo Chontico Día adquiere un significado especial: es una nueva oportunidad de arrancar el año con optimismo, ya sea por una jugada tradicional, una corazonada de inicio de año o un número elegido con intención. Este viernes 2 de enero, cada cifra se revisa con atención, recordando que el juego ofrece múltiples opciones de premio, incluso con coincidencias parciales.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 2 de Enero 2026

A partir del mediodía de esta fecha, acá puedes consultar el resultado oficial del Chontico Día del viernes 2 de enero, con información clara y actualizada para verificar tu jugada sin complicaciones. En los primeros días del año, cada sorteo representa una nueva oportunidad, y la emoción del juego acompaña el comienzo de este nuevo ciclo.

Número Ganador: 9336

Y la 5ta Balota: 1

5ta Balota del Chontico Día: un complemento que potencia tu jugada en la lotería

El Chontico Día va más allá de su sorteo clásico de cuatro cifras al incorporar la 5ta Balota, una opción adicional que ha ganado popularidad por su facilidad y alto potencial de premio. Con una inversión desde $500 pesos, esta modalidad permite aspirar a pagos que pueden alcanzar hasta 38.000 veces lo invertido, sin alterar la dinámica del juego principal. Es una manera práctica de sumar emoción y ampliar las oportunidades sin complicaciones.

Esta jugada cuenta con dos modalidades. En Directo, el premio mayor se obtiene al acertar las cinco cifras en el orden exacto; además, si solo coincide la última cifra, se recupera la inversión. En Combinado, el orden deja de ser determinante: si las cinco cifras aparecen, el pago equivale a 100 veces lo jugado. Esta flexibilidad la hace atractiva tanto para quienes buscan un gran premio como para quienes prefieren mayor margen de acierto.

Por su claridad, respaldo oficial y facilidad de uso, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como el complemento ideal del sorteo diario. No reemplaza la jugada tradicional, pero añade una capa extra de expectativa y estrategia que atrae a jugadores que buscan un plus en cada participación.

Cómo jugar al Chontico Día y consultar los resultados oficiales del sorteo

Participar en el Chontico Día es rápido y sencillo. Solo debes acudir a un punto de venta autorizado, elegir tu combinación de cuatro cifras (o permitir que el sistema la genere), definir el monto de la jugada y conservar el tiquete. Si deseas incrementar tus opciones, puedes activar la 5ta Balota al momento de jugar.

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., bajo un proceso transparente y supervisado, lo que garantiza confianza y legalidad en cada jornada. Esta constancia ha sido clave para su popularidad y para renovar diariamente la ilusión de miles de jugadores.

Para verificar los resultados, acude siempre a canales oficiales: la página web del sorteo, sus redes sociales verificadas o los puntos de venta autorizados. Allí podrás confirmar si obtuviste el premio mayor o una recompensa por coincidencias parciales. Con cada sorteo, el Chontico Día abre nuevas oportunidades y se mantiene como una tradición viva y emocionante en Colombia.