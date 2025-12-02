El resultado del sorteo Chontico Día del martes 2 de diciembre ya está disponible, trayendo consigo la expectativa típica de quienes siguen de cerca este popular juego de chance. Con el inicio de un nuevo mes, muchos jugadores aprovechan la energía renovada de diciembre para probar su suerte y revisar si su combinación favorita fue la ganadora. En esta nota podrás consultar el resultado oficial, verificado y actualizado para que revises tu número con total tranquilidad.

Los martes suelen ser jornadas de ritmo acelerado, pero eso no impide que miles de personas en el Valle del Cauca y en otras regiones del país dediquen un momento del día a revisar el número ganador del Chontico Día. Este sorteo, que se realiza diariamente a la 1:00 p. m., se ha convertido en una tradición que mezcla rutina, ilusión y una buena dosis de expectativa. Hoy, en plena apertura de mes, la consulta del resultado toma un significado especial para quienes esperan empezar diciembre con buena fortuna.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Martes 2 de Diciembre 2025

A continuación encontrarás el resultado confirmado del Chontico Día del 2 de diciembre, publicado por los canales oficiales del sorteo. Ten tu comprobante a la mano y revisa con atención cada una de las cifras, incluyendo las coincidencias parciales que también otorgan premio. Este martes podría traer una sorpresa para tu jugada y convertirse en un día memorable dentro de la temporada decembrina.

Número Ganador: 2190

Y la 5ta Balota: 1

Cómo jugar en la lotería Chontico Día en Colombia

Participar en el Chontico Día es un proceso sencillo que cualquier persona mayor de 18 años puede realizar. Solo necesitas adquirir tu jugada de cuatro cifras en un punto de venta autorizado o a través de las plataformas digitales oficiales del sorteo. Puedes escoger un número significativo para ti -una fecha, una cifra especial o un número que consideres de buena energía- o dejar que el sistema genere automáticamente una combinación al azar, una opción ideal para quienes prefieren jugar sin complicaciones.

Una vez realizada la compra, tu número queda inscrito para el sorteo del mismo día, que se desarrolla a la 1:00 p.m. mediante un procedimiento completamente aleatorio. Si tu combinación coincide de manera exacta con las cuatro cifras anunciadas, obtendrás el premio mayor. Sin embargo, incluso sin acertar el número completo, el Chontico Día ofrece premios adicionales por coincidencias parciales, lo que permite que más jugadores tengan oportunidades de recibir una recompensa.

Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo y están disponibles exclusivamente en canales autorizados: la página web oficial del Chontico, sus redes verificadas y los puntos de venta habilitados. Consultar únicamente estas fuentes es fundamental para confirmar si ganaste y conocer las instrucciones correctas para reclamar tu premio de manera segura.

Premios y probabilidades en el Chontico Día

El sistema de premios del Chontico Día se distingue por su flexibilidad, ya que no se limita al acierto total de las cuatro cifras. Aunque la probabilidad de obtener el premio mayor -acertar todas las cifras en el orden correcto- es de 1 en 10.000, existen varias rutas hacia una ganancia. El sorteo premia también las coincidencias parciales, otorgando recompensas por acertar tres, dos o solo la última cifra, con valores proporcionales al monto jugado.

Este formato escalonado convierte al juego en una experiencia más dinámica y entretenida. Incluso los premios menores mantienen vivo el entusiasmo de los participantes, permitiendo celebrar pequeños aciertos con mayor frecuencia que en otros tipos de loterías. Esa combinación entre expectativa y accesibilidad es la que ha consolidado al Chontico Día como un clásico del chance colombiano.

Disfrutar del sorteo implica participar con información clara, validar siempre los resultados en canales oficiales y mantener una actitud responsable frente al juego. De esta manera, cada jugada se convierte en una experiencia segura, transparente y cargada de emoción diaria.