Este viernes 19 de septiembre, la atención en Colombia se centra por un instante en conocer el resultado oficial de la lotería Chontico Día en Colombia. Miles de jugadores siguieron con atención el sorteo, con la esperanza de que su número favorito se convirtiera en la llave hacia un premio que cambie su día.

El sorteo Chontico Día del 19 de septiembre refuerza la tradición de un juego cercano, transparente y lleno de emoción. Su dinámica diaria y sus premios escalonados lo han convertido en una de las opciones más buscadas en el mundo del chance, porque no solo premia el acierto total, sino también las coincidencias parciales que mantienen viva la expectativa en cada jugada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Viernes 19 de Septiembre 2025

En este artículo te presentamos el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, publicado para que verifiques tu jugada de forma rápida y segura. Si participaste en el sorteo de este viernes, este es el momento de comprobar tu número y descubrir si la fortuna estuvo contigo en esta nueva jornada

Número Ganador: 0652

Y la 5ta Balota: 8

La 5ta Balota del Chontico Día: una jugada extra con más oportunidades

El Chontico Día ofrece a sus jugadores la posibilidad de ampliar sus chances a través de la 5ta Balota, una modalidad adicional pensada para quienes buscan más emoción sin complicarse con reglas nuevas. Con una inversión mínima de $500 pesos, esta opción paralela abre la puerta a premios que pueden multiplicar tu jugada hasta 38.000 veces, dependiendo del tipo de participación que elijas.

La dinámica es clara y accesible. Si decides jugar en modalidad Directo, deberás acertar las cinco cifras en el orden exacto para llevarte el premio mayor; además, si solo coincides en la última cifra, recuperas lo jugado. En la modalidad Combinado, el orden no importa: basta con que tus cinco cifras aparezcan en el resultado oficial para ganar 100 veces tu inversión. Una alternativa sencilla y atractiva que suma valor a tu jugada diaria.

Lotería Chontico Día: una tradición que acompaña a los colombianos

Más allá de un simple juego de azar, el Chontico Día se ha consolidado como parte de la rutina de miles de hogares en Colombia, especialmente en el suroccidente del país. Para muchos, elegir un número y esperar el resultado es más que una jugada: es un ritual cargado de ilusión y costumbre, que cada jornada despierta conversaciones y expectativas compartidas.

Con su doble programación –Chontico Día y Chontico Noche–, este sorteo ofrece continuidad y cercanía. El formato es directo: se eligen cuatro cifras, se define el valor de la jugada y se espera el resultado. Sin procesos complicados ni pasos adicionales, es un sistema accesible tanto para jugadores nuevos como para quienes llevan años participando.

El éxito del Chontico se basa en la confianza y la transparencia que ha mantenido a lo largo de su historia. Sus sorteos transmitidos en vivo y sus resultados oficiales lo han convertido en un referente de credibilidad. Para muchos colombianos, ya no es solo un sorteo: es un momento que se comparte en familia o entre amigos, una ilusión que se renueva día tras día.