El domingo 19 de octubre trae una nueva oportunidad para todos los seguidores del Chontico Día, uno de los sorteos más esperados del chance en Colombia. Cada mediodía, miles de jugadores viven la emoción de este tradicional juego que combina suerte, ilusión y una fuerte conexión con la cultura popular del Valle del Cauca. Este domingo no es la excepción: una nueva combinación de cuatro cifras puede convertir una simple jugada en una gran alegría.

Si estás aquí, es porque quieres consultar el resultado confirmado del sorteo Chontico Día de hoy, domingo 19 de octubre. En esta publicación encontrarás los números ganadores oficiales y toda la información necesaria para verificar tu jugada de manera fácil y segura. Solo necesitas tener tu número a la mano para descubrir si la suerte te acompañó en esta jornada que cada día suma más participantes en todo el país.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 19 de Octubre 2025

El Chontico Día se ha consolidado como una tradición para los colombianos gracias a su accesibilidad, transparencia y sistema de premios flexibles. Su frecuencia diaria y la posibilidad de ganar incluso con coincidencias parciales lo convierten en un juego cercano y emocionante. Por eso, cada domingo, mientras el reloj marca la 1:00 p.m., miles de personas detienen su rutina para vivir la ilusión de este sorteo que sigue siendo sinónimo de confianza y esperanza.

Número Ganador: 0559

Y la 5ta Balota: 6.

Diferencias entre jugada directa y jugada combinada en el sorteo Chontico Día

El Chontico Día permite elegir entre dos modalidades de participación: jugada directa y jugada combinada, cada una con características distintas según el orden de las cifras y las probabilidades de acierto. En la jugada directa, las tres últimas cifras de tu número deben coincidir exactamente con las del resultado ganador, lo que representa un reto mayor pero también la posibilidad de acceder a un premio más alto.

En la jugada combinada, en cambio, el orden de las cifras no importa: ganas si los tres números aparecen en cualquier secuencia dentro del resultado final. Por ejemplo, si el número ganador termina en 582, también acertarías con combinaciones como 258, 825, 285, 528 o 852. Esta modalidad ofrece más opciones de ganar, aunque el valor del premio es menor, justamente porque las probabilidades de acierto son mayores.

Ambas formas de jugar tienen su atractivo. La jugada directa es ideal para quienes confían en una combinación específica y buscan un pago más significativo, mientras que la jugada combinada es perfecta para quienes prefieren aumentar sus oportunidades de ganar. Conocer estas diferencias te permite planificar tu participación de manera más estratégica y disfrutar del Chontico Día con mayor responsabilidad y emoción.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: resumen del lunes 13 al sábado 18 de octubre

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 13 de octubre: 6962-0.

6962-0. Martes 14 de octubre: 4470-7.

4470-7. Miércoles 15 de octubre: 0455-8.

0455-8. Jueves 16 de octubre: 1135-9.

1135-9. Viernes 17 de octubre: 4301-1.

4301-1. Sábado 18 de octubre: 0950-1.

El lunes 20 de octubre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.