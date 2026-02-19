Este jueves 19 de febrero, ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, una de las consultas más frecuentes entre los jugadores en Colombia a medida que avanza la semana. Como cada jornada, la expectativa se concentra en conocer el número ganador y confirmar si la suerte estuvo presente en el sorteo de hoy.

El Chontico Día en Colombia mantiene su cita diaria con miles de participantes que buscan el resultado del 19 de febrero para validar su jugada con información clara y verificada. La publicación de las cifras ganadoras se convierte en el momento clave para revisar cada combinación jugada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 19 de Febrero 2026

Si jugaste hoy, aquí tienes el resultado del Chontico Día este jueves 19 de febrero, con el número ganador ya confirmado en Colombia. Revisa tu combinación en segundos y consulta las cifras oficiales de la jornada sin rodeos ni demoras.

Número Ganador: 8976

Y la 5ta Balota: 3.

5ta Balota del Chontico Día: más opciones para subir la inversión

El Chontico Día incorpora una modalidad adicional que ha ganado terreno entre los jugadores: la 5ta Balota. Esta alternativa permite elegir cinco cifras y competir por premios superiores, sin modificar la estructura del sorteo tradicional. Con inversiones desde $500 pesos, se convierte en una vía extra para quienes desean ampliar sus posibilidades bajo un esquema claro y accesible.

La dinámica es sencilla. En la modalidad Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto del resultado oficial otorga el premio mayor, que puede multiplicar hasta 38.000 veces lo invertido; además, si solo coincide la última cifra, se recupera la inversión. En Combinado, el orden no es clave: si las cinco cifras aparecen en el resultado, el pago corresponde a 100 veces lo jugado. Dos caminos con diferentes niveles de riesgo y recompensa.

Gracias a su respaldo oficial y a un sistema de premios atractivo, la 5ta Balota del Chontico Día se ha consolidado como un complemento ideal para quienes buscan sumar emoción y estrategia a su participación diaria, manteniendo intacta la esencia del juego.

Las regiones donde el Chontico Día tiene mayor tradición

El Chontico Día en Colombia tiene un arraigo especial en el Valle del Cauca. En ciudades como Cali, Palmira, Buga, Tuluá y Buenaventura, el sorteo de la 1:00 p.m. forma parte de la rutina diaria, convirtiéndose en un momento compartido entre familias y comunidades que esperan con ilusión el resultado.

Su popularidad se debe a la frecuencia diaria y a la facilidad para participar: elegir cuatro cifras y definir el monto a jugar. Con el crecimiento de los puntos autorizados y las plataformas digitales, el sorteo también ha fortalecido su presencia en el Eje Cafetero -Pereira, Armenia y Manizales- consolidándose como una tradición que conecta distintas regiones del país alrededor de la expectativa diaria de ganar.