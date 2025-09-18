Todos los jugadores atentos, porque el resultado del Chontico Día en Colombia del jueves 18 de septiembre ya fue revelado. Con él llega la emoción para miles de jugadores que esperaban con ilusión la combinación ganadora. Como cada tarde, este sorteo se convierte en protagonista, ofreciendo la oportunidad de transformar una simple jugada en una gran noticia para celebrar.

El sorteo Chontico Día del 18 de septiembre forma parte de una tradición diaria que mantiene viva la expectativa en todo el país. Su atractivo sistema de premios, que reconoce tanto aciertos exactos como parciales, lo ha consolidado como una de las opciones de chance más populares en Colombia. Este jueves, una nueva cifra volvió a poner a prueba la suerte de los jugadores.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 18 de Septiembre 2025

¿Acertaste tus cifras? En este artículo encontrarás de manera rápida y confiable el resultado oficial del Chontico Día en Colombia, con toda la información que necesitas para verificar tu número. Si participaste en el sorteo de este jueves 18 de septiembre, es momento de revisar tu jugada y descubrir si la fortuna te acompañó.

Número Ganador: 3913

Y la 5ta Balota: 3

La 5ta Balota en el sorteo Chontico Día: una opción extra con premios atractivos

El Chontico Día incorpora una modalidad que cada vez gana más seguidores: la 5ta Balota. Se trata de una jugada adicional que puedes activar desde $500 pesos, con la posibilidad de obtener recompensas que llegan hasta 38.000 veces tu inversión, según la forma de juego que elijas. Una alternativa sencilla y emocionante que complementa el sorteo principal sin alterar sus reglas tradicionales.

El funcionamiento es muy claro. El jugador selecciona cinco cifras y define la modalidad de participación. En la opción Directo, el premio mayor se alcanza al acertar las cinco cifras en el orden exacto; además, si solo coincide la última cifra, se devuelve el valor invertido. En la modalidad Combinado, el orden no importa: si las cinco cifras aparecen, el pago corresponde a 100 veces lo jugado.

Gracias a su flexibilidad, la 5ta Balota se ha convertido en una de las alternativas favoritas de quienes ya participan en el Chontico Día. Respaldada por la operación oficial, ofrece transparencia y la oportunidad de sumar más emoción y más posibilidades de ganar en cada jornada.

Jugar la lotería Chontico Día desde cualquier ciudad de Colombia

Aunque este sorteo nació en el Valle del Cauca, el Chontico Día se ha expandido a diferentes regiones del país. Hoy es posible participar a través de puntos de venta autorizados o mediante plataformas digitales avaladas, lo que permite a jugadores de ciudades como Bogotá, Medellín o Cartagena acceder al juego con total seguridad.

Eso sí, es importante verificar la disponibilidad del servicio en línea según tu zona, ya que no en todas las regiones está habilitada la modalidad digital. Antes de hacer tu jugada en internet, asegúrate de que el canal elegido esté certificado por los operadores del sorteo.

Al jugar únicamente en puntos físicos oficiales o en plataformas autorizadas, te aseguras de que tu número entre de manera válida al sorteo y de que cualquier premio pueda reclamarse sin complicaciones. Así, desde cualquier ciudad, el Chontico Día se mantiene como una invitación a jugar con confianza y responsabilidad.