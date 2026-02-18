Este miércoles 18 de febrero, ya está disponible el resultado oficial del Chontico Día, una de las informaciones más consultadas por los jugadores en Colombia a mitad de semana. Con cada nueva jornada, la expectativa se renueva y miles de participantes esperan confirmar si su número fue el elegido en el sorteo de hoy.

La Lotería Chontico Día en Colombia mantiene su dinámica diaria y convoca a quienes buscan conocer el resultado y número ganador del 18 de febrero con datos claros y verificados. La publicación de las cifras ganadoras marca el momento clave para revisar la jugada y validar la jugada realizada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Miércoles 18 de Febrero 2026

Si participaste en el sorteo de hoy, aquí puedes revisar el resultado del Chontico Día miércoles 18 de febrero, junto con el número ganador en Colombia ya verificado. Te compartimos las cifras oficiales para que compruebes tu combinación de forma rápida, clara y con información confirmada del sorteo.

Número Ganador: 1919

Y la 5ta Balota: 8.

Suma emoción al juego de chance con la 5ta Balota del Chontico Día

El Chontico Día incorpora un atractivo adicional a su formato tradicional: la 5ta Balota, una modalidad complementaria pensada para quienes quieren potenciar su jugada. Con jugadas desde $500 pesos, esta alternativa permite aspirar a premios que pueden multiplicar hasta 38.000 veces lo invertido, sin modificar la mecánica principal del sorteo. Es una opción sencilla que añade expectativa y nuevas oportunidades en cada jornada.

La participación se adapta a distintos estilos. En Directo, acertar las cinco cifras en el orden exacto otorga el premio mayor, con la posibilidad de recuperar la inversión si solo coincide la última cifra. En Combinada, el orden no influye: si las cinco cifras aparecen en el resultado, el pago corresponde a 100 veces lo jugado. Dos modalidades que equilibran estrategia y azar para ampliar las probabilidades.

Chontico Día: tradición y nuevas formas de jugar en Colombia

El Chontico Día en Colombia se ha consolidado como una costumbre diaria para miles de personas, especialmente en el Valle del Cauca. Cada tarde, el sorteo reúne a jugadores que mantienen viva la ilusión de ver su número entre las cifras ganadoras, convirtiendo el juego en parte de la rutina.

Hoy, esa tradición se fortalece con canales presenciales y digitales oficiales que permiten participar desde distintas regiones del país. Ya sea en puntos autorizados o en plataformas en línea avaladas, el Chontico Día ofrece accesibilidad, confianza y emoción constante.

Más que un simple sorteo, el Chontico Día representa una experiencia compartida que combina cercanía, oportunidades reales y la renovación diaria de la ilusión en cada resultado.