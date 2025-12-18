El jueves 18 de diciembre avanza con la expectativa habitual de quienes siguen cada jornada del Chontico Día, uno de los sorteos más consultados en Colombia. En medio del ritmo propio de la semana y del cierre progresivo del año, conocer el resultado oficial del Chontico Día se convierte en una búsqueda recurrente para miles de jugadores que esperan confirmar si su número fue el ganador.

Cada edición del sorteo Chontico Día mantiene viva la ilusión, ya sea por una jugada de costumbre, una corazonada o un número elegido al azar. En este jueves 18 de diciembre, muchos revisan con atención las cifras, conscientes de que el juego no solo premia el acierto completo, sino también las coincidencias parciales que pueden traer una sorpresa positiva.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Jueves 18 de Diciembre 2025

A continuación, encontrarás el resultado oficial del sorteo Chontico Día del jueves 18 de diciembre, con la información necesaria para verificar tu jugada de forma clara y rápida. Este es el momento ideal para revisar cada cifra con calma, porque en el Chontico Día, cada sorteo es una nueva oportunidad.

Número Ganador: 0956

Y la 5ta Balota: 6

Cómo se calculan los premios en el sorteo del Chontico Día

El Chontico Día cuenta con un esquema de premios escalonado que permite ganar según la cantidad de cifras acertadas y el valor de la jugada realizada. Este sistema no se limita al acierto total, sino que también reconoce coincidencias parciales, aumentando las opciones de obtener una recompensa en cada sorteo. De esta forma, los jugadores pueden ajustar su inversión y participar con mayores probabilidades de éxito.

El premio mayor corresponde a quienes logran acertar las cuatro cifras en el orden exacto, con un pago equivalente a 4.500 veces lo jugado. A partir de allí, existen distintos niveles de premio: acertar las cuatro cifras en cualquier orden paga $208 por cada peso invertido; las tres cifras exactas, $400; las tres cifras en cualquier orden, $83; las dos cifras finales exactas, $50; y una sola cifra final, $5 por peso jugado. Esta estructura permite que una misma jugada tenga varias posibilidades de resultar ganadora.

Principales diferencias entre el Chontico Día y el Chontico Noche

Aunque hacen parte del mismo sistema de chance, la diferencia principal entre el Chontico Día y el Chontico Noche está en el horario del sorteo. El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., ideal para quienes prefieren conocer el resultado en horas de la tarde, mientras que el Chontico Noche se realiza de lunes a viernes a las 7:00 p.m., los sábados a las 10:00 p.m. y los domingos y festivos a las 8:00 p.m.

Más allá del horario, ambos sorteos funcionan bajo la misma mecánica de juego, con idénticas categorías de premio y protocolos de transparencia y legalidad. En cualquiera de las dos versiones, los jugadores participan con las mismas reglas y garantías, eligiendo el momento del día que mejor se ajuste a sus hábitos.