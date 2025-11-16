Si tienes tu número listo o simplemente quieres estar al tanto de la información oficial, aquí podrás revisar el resultado del Chontico Día del domingo 16 de noviembre con datos claros, precisos y totalmente actualizados. Este espacio está diseñado para que confirmes el resultado sin demoras y con total confianza. La suerte ya está echada; ahora es tu turno de descubrir si este domingo trajo una sorpresa para ti.

Mitad de mes y con el fin de año a la vuelta de la esquina, cada sorteo parece adquirir un brillo especial. Participar en el Chontico Día se vuelve una tradición que mezcla esperanza, costumbre y la ilusión de que este sea el día en el que la suerte acompañe. Por eso, el resultado del domingo 16 de noviembre genera tanta expectativa: es el momento perfecto para verificar si el número elegido con tanto cuidado fue el que finalmente cayó.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Domingo 16 de Noviembre 2025

Este domingo 16 de noviembre, el ambiente de descanso y cierre de semana llega acompañado de la emoción del Chontico Día, uno de los sorteos más esperados por quienes disfrutan seguir sus números favoritos cada mañana.

Número ganador: 0107

Y la 5ta Balota: 6.

Cuánto cuesta jugar la Lotería Chontico Día en 2025

El Chontico Día sigue destacándose en 2025 como uno de los juegos de chance más accesibles del país. Con solo $600 pesos como inversión mínima, cualquier jugador puede escoger su combinación de cuatro cifras y participar sin necesidad de grandes presupuestos. Desde ese valor base, cada persona decide cuánto quiere apostar, lo que permite ajustar la jugada a las posibilidades económicas de cada quien, ya sea con montos modestos o apuestas más altas.

Cómo se calculan los premios del sorteo Chontico Día

La premiación se determina según el valor jugado, lo que hace que el sistema sea claro y proporcional. Quien acierta las cuatro cifras en el orden exacto recibe un premio equivalente a 4.500 veces el monto apostado, una cifra que convierte incluso una jugada pequeña en una oportunidad llamativa. Pero el sorteo no se limita solo a la combinación perfecta: también ofrece recompensas por coincidencias parciales, como acertar las tres últimas cifras, las dos últimas o incluso la cifra final.

Esta estructura hace que el Chontico Día sea un juego flexible, fácil de comprender y con múltiples formas de ganar. Por eso se mantiene como una tradición cotidiana en varias regiones del país, donde miles de personas siguen el sorteo con ilusión. Su mezcla de accesibilidad, premios proporcionales y variedad de posibilidades lo consolidan como una de las opciones preferidas para quienes buscan emoción diaria.

Resultados de la semana en la lotería Chontico Día: resumen del lunes 10 al sábado 15 de noviembre 2025

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Chontico Día del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 10 de noviembre: 7767-2.

7767-2. Martes 11 de noviembre: 9011-3.

9011-3. Miércoles 12 de noviembre: 3567-1.

3567-1. Jueves 13 de noviembre: 3206-8.

3206-8. Viernes 14 de noviembre: 6552-9.

6552-9. Sábado 15 de noviembre: 5857-9.

El lunes 17 de noviembre será la próxima edición del sorteo en la lotería Chontico Día. Se realizará en su horario habitual: 1:00 p.m.